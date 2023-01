Mercato: un joueur de Liga paie une partie de son transfert pour aider La Corogne à remonter en D2

Lucas Perez, attaquant de Cadix, a choisi de quitter son club et la Liga pour revenir au Deportivo La Corogne, en troisième division, afin de l'aider à remonter en D2. L'Espagnol a même payé une partie de son transfert estimé à un million d'euros.

Un conte de Noël. Au soir du réveillon du Nouvel An, le Deportivo La Corogne, en troisième division espagnole, a annoncé le retour à la maison de "O Neno", Lucas Perez, attaquant qui évoluait jusqu'alors en Liga à Cadix. Un transfert unique et une belle preuve d'amour: l'Espagnol a même payé une partie du million d'euros déboursé par le club galicien pour assurer son retour.

Un contrat d'un an et demi, ou plus

Le dernier homme à avoir marqué un but face au Real Madrid revient chez lui avec un objectif: faire remonter "son" Depor, qui végète en troisième division depuis plusieurs saisons, en deuxième division, et ainsi retrouver le football professionnel. Pour atteindre son objectif, Lucas Pérez a signé avec le Depor pour une saison et demie. Mais son contrat pourrait être prolongé jusqu'en 2029 au cas où l'équipe remonterait d'ici un an et demi.

Dans ce cas, les trois premières saisons et demie seraient en tant que joueur et les trois suivantes en tant que membre de la direction sportive du club. Mais si le Depor n'a pas quitté la Primera RFEF, équivalent de la D3 locale, au cours de cette saison et demie, l'attaquant pourrait résilier unilatéralement le contrat.

Une bonne partie du million d'euros de la clause payée par le joueur

Le transfert s'est réalisé sur le gong, puisque Cadix, peu enclin à laisser son dernier buteur en Liga (contre Almeria le 30 décembre dernier), avait donné à La Corogne la dead-line du 1er janvier pour boucler l'opération. L'annonce à 19h ce samedi a donc surpris de nombreux supporters galiciens, qui n'y croyaient plus.

Le désir de "O Neno" de revenir jouer pour le Deportivo a été la clé de la conclusion de l'accord, alors que le club galicien abandonnait progressivement la piste face à la somme demandée par Cadix. L'attaquant a non seulement descendu de deux catégories pour satisfaire son désir d'aider le club de son cœur à monter en deuxième division, mais il a également payé de sa poche une bonne partie importante du transfert, estimé à un million d'euros.

Son 3e passage au Depor

"Lucas revient ainsi dans le club avec lequel il a joué le plus de matchs dans sa carrière, le RC Deportivo, avec lequel il est à 4 matchs de signer 100 fois en tant que joueur des Bleu et Blanc, chose qu'il réalisera dans la troisième catégorie du football national après un énorme engagement personnel et sportif pour revenir à la maison", souligne le club dans son communiqué.

Sa présentation prévue ce lundi marquera le début de son troisième passage au Deportivo. Tout a commencé en 2014-15, lorsqu'il est arrivé en prêt du club grec PAOK. La saison suivante, il arrive en tant qu'agent libre et réalise une grande année, ce qui lui permet d'être transféré à Arsenal. Lors de la saison 2017-18, il revient au Riazor sous forme de prêt du club anglais et depuis, il a joué pour West Ham, Alavés, Elche et Cadix, toujours en première division. Aujourd'hui, à l'âge de 34 ans, Lucas revient pour ramener l'équipe de sa vie dans l'élite.