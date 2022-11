Real Madrid: Vinicius Jr et Rodrygo au cœur d'une embrouille contre Cadix

Vinicius Jr et Rodrygo se sont accrochés avec le défenseur Fali, lors de la rencontre entre le Real Madrid et Cadix, jeudi soir. Après le match, remporté par les Madrilènes, les deux camps ont donné leur version face à la presse.

Le moment de tension démarre à la 28e minute de la rencontre entre le Real Madrid et Cadix, jeudi soir, lorsque Fali, défenseur du club andalou, donne un coup à Rodrygo, pourtant très loin du ballon. Le ton monte et Vinicius est alors l'un des premiers à venir prendre la défense de son compatriote, alors que Fali écope lui d'un carton jaune.

"Il l'a fait exprès. Il m'a regardé et il m'a donné un coup, a expliqué Rodrygo après le match au micro de DAZN. C'est une honte. Il me dit qu'il n'a rien fait... Je ne sais pas à quoi sert le VAR. C'est une honte, une agression. Ca ne fait pas partie du football."

"Le Real Madrid doit contrôler certaines attitudes"

Le défenseur espagnol, lui, avait une analyse légèrement différente. "C'est vrai que je lui donne un coup, a-t-il reconnu. Mais il dit que c'est avec le coude, je dis que non, j'ai voulu l'attraper et avec l'image ralentie, cela semble plus que ça ne l'était. Qu'on me donne un carton jaune me paraissait juste, mais davantage, non. Ce sont des choses du football, sur cette action je suis allé un peu loin, je me suis excusé. Je lui ai donné un coup, mais sans vouloir lui faire mal."

Fali est aussi revenu sur l'attitude de Vinicius. "Il nous disait en plein match qu'on était une équipe de deuxième division", a-t-il expliqué, ajoutant que le Brésilien avait passé beaucoup de temps à se plaindre sur le terrain. Plus tard, pour El Larguero, Fali en a remis une couche. "Sur Vinicius, je ne vais rien dire. Un club comme le Real Madrid doit contrôler certaines attitudes."