"Notre séparation n'est pas une séparation normale", Shakira sort du silence après sa rupture avec Piqué

Après avoir fait référence à sa séparation avec Gerard Piqué dans des morceaux, Shakira s’est exprimée sur le sujet dimanche soir à la télévision mexicaine.

Après les allusions dans ses dernières chansons 'La monotonía', la Session #53 de Bizarrap ou 'TQG', Shakira s’est exprimée à la télévision mexicaine sur sa séparation avec Gerard Piqué en juin 2022. La chanteuse colombienne n’a pas cité une seule fois le nom de l’ancien défenseur du FC Barcelone avec qui elle a passé dix ans et eu deux enfants (Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans). La star mondiale a reconnu toujours traverser une période difficile. "Je suis restée silencieuce et j'ai juste essayé de tout traiter, a-t-elle confié. C'est difficile d'en parler, surtout parce que je le traverse toujours, que je suis sous le regard du public, et parce que notre séparation n'est pas une séparation normale. Cela a donc été difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants."

"Je me sens plus forte qu'une lionne"

"J'ai aussi acheté cette histoire qu'une femme a besoin d'un homme, a-t-elle ajouté. J'ai aussi rêvé d'une famille avec un père et une mère dans la même maison. J'ai été amoureuse de l'amour et j'ai réussi à le comprendre sous un autre angle et à sentir que je me suffis à moi-même aujourd'hui. Quand une femme affronte la vie, elle en ressort plus forte. Maintenant, je me sens complète. Je me sens plus forte qu'une lionne. Le résultat d'avoir vécu un duel, de l'avoir accepté, d'avoir toléré la frustration. De quoi les rêves sont brisés... et d'être un exemple pour mes enfants pour voir ce qui peut être fait pour survivre."

Début janvier, Shakira a sorti plusieurs nouveaux morceaux dans lesquels elle vise indirectement l’ancien international espagnol. "Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi", "j'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio", a-t-elle notamment lancé. Des attaques auxquelles Piqué avait répondu avec ironie.

"Mes paroles sont plus éloquentes que moi, a-t-elle expliqué à la télévision mexicaine. J'ai essayé d'être honnête et d'utiliser ma musique comme une catharsis, une thérapie. Elles sont plus efficaces qu'une visite chez un psychologue. "Une fois que j'ai quitté l'enregistrement avec Bizarrap (pour le morceau BZRP Music Sessions, Vol. 53), après avoir vécu une trahison, un chagrin, un vide, il faut ressentir ce qu'il faut ressentir mais aussi penser. C’est le résultat d'un processus de deuil. Quelqu'un aurait dû prendre une photo de la façon dont j'ai commencé et de la façon dont j'ai terminé la séance. C'était un exutoire pour mon processus de guérison."

"Je dépends de moi, j'ai deux enfants et je dois être une lionne pour eux, a-t-elle ajouté. Il faut supporter la frustration, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut. J'ai surmonté des moments bâtards. Il y a eu un moment d'honnêteté brutale de ma part et avec mon public. J'ai découvert de grands amis. Je me suis senti soutenue par mon public."

Elle a aussi adressé un message à peine voilé à Clara Chía, nouvelle petite amie de Piqué. "En enfer il y a une place pour les femmes qui ne soutiennent pas les autres femmes."