Comment Shakira s'est organisée pour découvrir l'infidélité de Gerard Piqué

Alors qu'ils formaient un couple star à Barcelone pendant des années, Shakira et Gerard Piqué se sont séparés. En cause notamment, les infidélités de l’ancien footballeur. La chanteuse colombienne aurait même découvert les tromperies de son mari grâce à un détective privé en 2022.

Du côté de la Turquie, les soubresauts de la relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara continuent de faire les choux gras des médias. En Espagne et en Colombie, la séparation de Shakira et Gerard Piqué reste un sujet particulièrement prisé de la presse. Après environ douze ans ensemble, le couple star de Barcelone n’est plus. Surtout, par chanson et publications interposées, l’ex-footballeur et l’artiste se déchirent en direct et en public.

Gerard Piqué ayant entamé une relation avec le mannequin Clara Chia, les journaux et site espagnols se régalent des rebondissements de la bataille entre les deux vedettes. Selon les informations de l’émission Cuatro al Dia sur la chaîne TV Cuatro, Shakira a découvert les tromperies de son ex-époux après avoir eu recours aux services d’un détective privé.

Des photos de Piqué avec une autre femme

Souvent en déplacement pour sa carrière de chanteuse, Shakira a longtemps réussi à jongler avec le planning très chargé de Gerard Piqué comme joueur du Barça et dirigeant de l’entreprise Kosmos. Mais en janvier 2022, l’artiste a commencé à avoir de sérieux doutes sur la fidélité de son mari.

Après découvert un pot de confiture entamé dans le frigo chez eux, alors qu’aucun membre de la famille n’en consomme au quotidien, Shakira aurait ainsi commencé à s’inquiéter des longues absences de Gerard Piqué.

Après une nouvelle absence prolongée du champion du monde 2010, 17 jours loin de la maison, la Colombienne a alors embauché un détective pour le suivre pendant qu’elle se trouvait en voyage aux Etats-Unis. L’enquêteur a donc épié les déplacements de la star du Barça et a pris plusieurs photos de lui avec Clara Chia.

A son retour de voyage, en découvrant les clichés, Shakira aurait alors proposé à Gerard Piqué de suivre une thérapie de couple. Après le refus du footballeur, la séparation du couple s’est accélérée et prend désormais l’allure d’un règlement de comptes entre les deux stars.