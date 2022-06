Quand Sergio Ramos demandait l'aide de la fédération espagnole pour avoir le Ballon d'or

Dernière révélation des fameux audios du média espagnol El Confidencial : l'actuel défenseur du PSG Sergio Ramos a demandé au président de la fédération espagnole de plaider en sa faveur dans l'obtention du Ballon d'or 2020.

Après avoir mené Gérard Piqué et Luis Rubiales, président de la fédération espagnole, en justice après la révélation d'audios privés compromettants, le média El Confidencial révèle ce mercredi que Sergio Ramos aussi aurait tenté de demander des faveurs au dirigeant de la RFEF.

"J'aimerais que tu m'aides autant que possible pour le Ballon d'or"

Dans les messages révélés ce jour, l'actuel défenseur central du PSG demandait plusieurs faveurs durant l'été 2020. Alors qu'il était joueur du Real Madrid, l'ex-capitaine merengue souhaitait que Luis Rubiales, qu'il surnomme affectueusement 'Rubi', plaide en sa faveur pour le Ballon d'or 2020 : "Rubi, bonsoir. J'espère que tu vas bien avec toute ta famille. Tu sais que je ne t'ai jamais rien demandé, mais si je veux le faire aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est une année spéciale pour les performances que j'ai données. J'aimerais que tu m'aides autant que possible et que tu en touches quelques mots du côté de l'UEFA et de tes contacts pour le Ballon d'or. Je serais reconnaissant pour le reste de ma vie, non seulement pour mon bien mais aussi parce que je pense que le football espagnol le mérite beaucoup. Je te salue chaleureusement."

Dans la suite des révélations, on entend la réponse de Rubiales : "Bonjour, Sergio. Tout d'abord, félicitations, je pense que c'est une bonne année pour toi. Je te souhaite une magnifique finale de la Ligue des champions. [En 2020, les finales ont été jouées en été en raison de la pause due à la pandémie]. [...] Bien sûr, ce n'est pas moi qui décide du Ballon d'Or, mais tout ce que je peux faire pour t'aider, tu peux compter sur moi. Un gros câlin."

Pour rappel, le Ballon d'or n'avait pas été attribué en 2020 en raison du Covid.

"N'oublies pas la montre Hublot"

Le dernier message à ce sujet est celui de l'actuel joueur du PSG : "Je sais que ça ne dépend pas de toi, mais les relations sont aussi essentielles. Infantino donne le prix "The Best", ce qui est aussi très important et ce serait génial. Bref, je compte sur ton aide. Je t'embrasse et je te verrai quand tu voudras un jour et nous déjeunerons ensemble."

Dans un même podcast, la rédaction d'El Confidencial est allée plus loin en révélant une conversation datant de 2018 sur les primes des joueurs espagnols lors de la Coupe du monde. "Soit vous me remontez (la somme), ce dont on a parlé en demi-finale, soit ça tourne mal. Et n'oublies pas la montre Hublot. Nous verrons quand ils auront tout ça de prêt", a déclaré le capitaine de l'équipe nationale. Ce à quoi Rubiales a répondu : "Sergio, je viens d'atterrir, je vais te le dire. Obtenir 500 000 euros pour la troisième place, c'est génial. Nous pouvons chercher une prime intermédiaire entre les deux en demi-finales et nous allons conclure maintenant."