Real-Barça: le but de Benzema qui lance le Clasico

A la veille de la remise du Ballon d'Or, Karim Benzema a marqué le premier but du Clasico grâce à une belle lancée de Vinicius. Le Français permet au Real Madrid de déjà passer devant, dans un match maîtrisé face au FC Barcelone.

Un but avant un Ballon d'Or? Alors que le Ballon d'Or sera remis lundi soir au théâtre du Chatelet, Karim Benzema avait à coeur de réaliser un beau match lors de ce Clasico ce dimanche. Une tâche déjà accomplie pour le Français, qui a permis au Real Madrid d'ouvrir le score face au Barça dès la 15e minute.

>> Real-Barça en direct

Un but bien aidé par Vinicius

L'attaquant tricolore a profité d'une belle prise de vitesse de Toni Kroos qui a devancé Sergio Busquets et d'une percée en profondeur de Vinicius pour conclure. Après que le tir du Brésilien ait été repoussé par Ter Stegen, le ballon revient dans les pieds de KB9 en retrait. Seul au point de penalty, l'international français envoie au fond des filets.

Une punition méritée pour le Barça, visiblement en plein doute dès le coup d'envoi, peinant à conserver le ballon. Les projections de Vinicius face à Sergi Roberto étaient un réel danger dès le coup de sifflet et il s'est montré décisif au bout de 15 minutes seulement.

"Je suis sûr que demain, on verra le Karim de toujours"

En conférence de presse d'avant-match, Carlo Ancelotti avait prévenu que Karim Benzema était dans une grande forme et qu'il risquait de frapper fort lors de ce Clasico: "Je l'ai senti bien mieux cette semaine. Il a retrouvé sa condition. Je suis sûr que demain, on verra le Karim de toujours."

Avec ce but, Benzema met fin aux 635 minutes sans encaisser de buts de Ter Stegen en Liga. Il compte donc douze buts et dix passes décisives lors des Clasicos. Il égalise le record de buts de Santillana en Clasico et passe devant Luis Suarez.