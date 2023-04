Real: Courtois forfait de dernière minute à Gérone

Le Real Madrid ne pourra finalement pas compter sur Thibaut Courtois lors de son déplacement à Gérone, ce mardi, lors de la 31e journée de Liga (19h30). Le gardien belge souffre d’une gastro-entérite et a dû renoncer à cette rencontre. L’Ukrainien Andriy Lunin va le remplacer.

Le Real Madrid va devoir composer sans son dernier rempart. Thibaut Courtois ne fera finalement pas le déplacement à Gérone, ce mardi lors de la 31e journée de Liga (19h30). Le club merengue l’a annoncé dans un communiqué, en précisant que Mario de Luis intégrait le groupe à sa place. C'est donc la doublure de Courtois, l'Ukrainien Andriy Lunin, qui devrait garder les cages de la "Maison blanche" en Catalogne.

Interrogé lundi sur l'éventualité de donner du repos à Thibaut Courtois dans les prochains matches, Carlo Ancelotti avait été plutôt évasif: "C'est possible, sur ces prochains matches, on y pense... Mais si Courtois est bien, s'il n'a aucun souci, il continuera à jouer. Lunin a été bon les matches qu'il a joués, et je n'écarte pas le fait qu'il puisse jouer plus de matches d'ici la fin de la saison", avait expliqué le coach italien.

Benzema et Camavinga également absents

Les Français Karim Benzema et Eduardo Camavinga, victimes de "coups" selon Carlo Ancelotti, seront également absents pour ce déplacement du Real Madrid, qui compte 11 points de retard sur le leader de la Liga, le FC Barcelone, à huit journées de la fin. A voir s’ils seront rétablis pour la réception d’Almeria, samedi à Bernabeu (18h30).