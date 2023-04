Real Madrid: Benzema touché et forfait à deux semaines de la demi-finale de Ligue des champions

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a annoncé que Karim Benzema ne jouera pas contre Gérone ce mardi en Liga. Une mauvaise nouvelle pour le club merengue, à deux semaines de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Manchester City.

Carlo Ancelotti ne veut prendre aucun risque avec Karim Benzema. Alors que le Real Madrid n’a plus grand-chose à jouer en Liga, où le Barça compte 11 longueurs d’avance en tête, l’entraîneur merengue souhaite préserver son attaquant français pour les échéances de la fin de saison, à savoir les demi-finales de Ligue des champions (9 et 17 mai) et la finale de la Coupe du Roi (14 mai).

"Si la demi-finale de la Ligue des champions était demain, (Benzema et Camavinga) n'y seraient pas"

"Benzema et Camavinga ont reçu un coup et ne seront pas là", indique-t-il ce lundi en conférence de presse à propos de la réception de Gérone ce mardi, pour le compte de la 31e journée de Liga. "S’il se remet du coup, il jouera samedi (contre Almeria), ajoute-t-il au sujet de son capitaine. Il est trop important pour nous".

Mais Ancelotti précise qu’il ne s’agit pas simplement de faire reposer ses Français: "Si la demi-finale de la Ligue des champions était demain, ils n'y seraient pas non plus". Titulaire samedi face au Celta de Vigo (2-0), le Ballon d’or 2022 serait touché au mollet gauche et ne s’est pas entraîné ce lundi, tout comme son jeune compatriote Eduardo Camavinga. Karim Benzema avait démarré les 9 dernières rencontres de son équipe toutes compétitions confondues, marquant 8 buts au passage.