Real: Hazard se plaint de son temps de jeu

Titulaire avec la Belgique ce jeudi lors de la victoire face au pays de Galles (2-1) en Ligue des nations, Eden Hazard a envoyé un message clair à son entraineur en club, Carlo Ancelotti: il veut avoir plus de temps de jeu avec le Real Madrid.

Eden Hazard n'est pas pleinement satisfait. Si la Belgique s'est imposée ce jeudi face au pays de Galles (2-1) en Ligue des nations, avec un ancien Lillois bien inspiré (65 minutes jouées), le joueur du Real Madrid a lancé un message à Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Au micro de RTL Belgique, il s'est notamment plaint de son manque de temps de jeu.

"Il y a eu des moments difficiles parce que je voulais jouer, mais je ne joue pas. Je me sens bien au Real, mais je joue moins. Et quand je suis sur le terrain, je me sens bien. C'est une situation compliquée. Je veux jouer plus, a déclaré le Belge. Le meilleur et l'ancien Eden Hazard reviendra une fois qu'il aura des minutes. J'ai juste besoin de reprendre le rythme pour le prouver."

Ancelotti lui a promis du temps de jeu

Auteur de quatre apparitions sous le maillot des champions d'Europe cette saison (dont seulement deux titularisations), l'international belge a débloqué son compteur en Ligue des champions mais doit affronter une concurrence féroce en attaque. Pourtant, Carlo Ancelotti a assuré que son joueur aurait du temps de jeu cette saison. "Physiquement, il était bien. Il n'a aucun problème, il s'entraîne bien. Je pense qu'il y aura des minutes cette saison", avait expliqué l'entraîneur du Real après la victoire face à Almeria, lors de la première journée.

Avec 158 minutes de jeu toutes compétitions confondues, Eden Hazard espère jouer davantage pour arriver en forme à la Coupe du monde, qui débute le 23 novembre face au Canada pour les Belges. "Je veux arriver dans la meilleure forme possible en novembre. Je suis disponible pour tout ce que veut mon sélectionneur Roberto (Martinez)."