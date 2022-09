Real Madrid: Hazard titulaire pour la première fois depuis huit mois

Pour la réception de Majorque, ce dimanche à 14 heures, Carlo Ancelotti a décidé de titulariser Eden Hazard. Une grande première cette saison pour le Belge, qui attendait ça depuis 231 jours.

Grande première pour Eden Hazard cette saison. Pour la réception de Majorque ce dimanche (14 heures), Carlo Ancelotti a décidé de titulariser le Belge pour la rencontre de 5e journée de Liga. En l'absence notamment de Karim Benzema, l'ancien joueur de Chelsea est aligné aux côtés de Vinicius et Rodrygo en attaque. Cette présence dans le onze est un petit évènement pour Hazard, qui n'avait plus débuté un match depuis 231 jours, le 23 janvier dernier, face à Elche.

Pas épargné par les blessures

Avant le début de la saison, Carlo Ancelotti avait assuré que le numéro 7 des Merengue aurait du temps de jeu. L'entraîneur madrilène a tenu parole, en le faisant entrer dans la dernière demi-heure face au Celtic en Ligue des champions. Le Belge a été impliqué dans les trois buts inscrits par les Espagnols, dont une réalisation personnelle, dans cette partie. "Hazard s’est bien comporté (contre le Celtic) et demain je le ferai débuter. J’espère qu’il fera un grand match. C’est évident que je ne demanderai pas à Hazard de marquer des buts comme Karim, je veux qu’il joue bien et qu’il se connecte bien avec l’attaque", a salué Ancelotti ce samedi en conférence de presse.

La saison dernière, Hazard avait notamment été gêné par une fissure du péroné. Ce dimanche, il a la lourde tâche de remplacer Karim Benzema, blessé au muscle semi-tendineux et au quadriceps de la cuisse droite cette semaine. Alors que le Real Madrid enchaînera mercredi prochain avec la réception du RB Leipzig en Ligue des champions, puis le derby le 18 septembre sur le terrain de l'Atlético, Carlo Ancelotti avait averti qu'il ne prendrait aucun risque avec son capitaine. "On ne va pas prendre de risques avec Benzema, il ne jouera pas mercredi mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit là pour le derby. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne joue pas le derby, il n'ira pas en équipe nationale."