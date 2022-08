Le ramasseur de balle frappé par Hazard en 2013 est devenu multimillionnaire... grâce à sa marque de vodka

"Célèbre" pour avoir été frappé par Eden Hazard lors d’un match de Coupe de la Ligue anglaise en 2013 alors qu’il était ramasseur de balle, Charlie Morgan a bien grandi. Depuis, le jeune homme a fait fortune en créant sa marque de vodka, au point de faire partie des personnes les plus riches du Royaume-Uni selon la "Rich List 2022" publiée par le Sunday Times.

Son attitude lors de ce fameux match de Coupe de la Ligue anglaise en 2013 entre Swansea et Chelsea avait laissé entrevoir une sacrée force de caractère et une témérité à toute épreuve. Des caractéristiques a priori fondamentales pour réussir dans le monde des affaires, ce que confirme le dernier classement des personnes les plus riches du Royaume-Uni.

La dernière "Rich List" publiée par le Sunday Times laisse ainsi apparaître le patronyme de Charlie Morgan, plus connu sous le nom du "ramasseur de balle qui s’est fait frapper par Eden Hazard". Il y a neuf ans, les images de cet adolescent gardant le ballon sous son ventre pour faire perdre du temps à Chelsea avaient fait le tour du monde. Excédé par ce comportement et bien décidé à reprendre le match le plus vite possible, Hazard avait alors perdu son sang-froid et mis plusieurs coups de pied au jeune homme.

Désormais âgé de 26 ans, Charlie Morgan, fils de Martin Morgan, directeur au Swansea FC et boss d’un empire hôtelier (ça aide), fait à nouveau parler de lui. Grâce à sa marque "Au Vodka", lancée en 2016 avec un ami, il dispose désormais d’une fortune estimée à 40 millions de livres (47 millions d’euros).

Mis en avant par Ronaldinho et Floyd Mayweather

Sa marque d’alcool, qui se distingue par la teinte dorée de ses bouteilles et les multiples coloris de ses boissons, a explosé lors de la pandémie de Covid-19 et a notamment été mise en avant par plusieurs stars du sport comme Ronaldinho, Floyd Mayweather ou Paddy Pimblett. La marque est désormais distribuée dans 40 pays aux quatre coins du monde.

"Pour moi, l’un des principaux objectifs en créant ‘Au Vodka’ n'était pas seulement d'être connue sous le nom de 'ce ramasseur de balle de Swansea', mais pour que les gens voient que ce ramasseur de balle a continué à créer quelque chose de vraiment spécial”, a confié Charlie Morgan au Daily Mail. Il a plutôt réussi son coup.