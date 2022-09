Celtic-Real Madrid: buteur plus d’un an après, Hazard a retrouvé la lumière à Glasgow

Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celtic Glasgow, mardi lors de la première journée de la Ligue des champions (0-3). Un succès acquis grâce à l’entrée décisive d’Eden Hazard. Après avoir suppléé Karim Benzema, touché au genou, l’ailier belge a inscrit son premier but en compétition depuis mai 2021.

Il a posé le pied dans un volcan, à deux doigts de l’éruption. Bien plus tôt que prévu. Eden Hazard est sorti du banc dès la demi-heure de jeu lors du déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Celtic, mardi, en ouverture de la Ligue des champions (0-3). L’ailier belge a suppléé Karim Benzema, touché au genou, au moment où son équipe était malmenée par les joueurs de Glasgow. Et face aux tribunes incandescentes du Celtik Park, le dribbleur de 31 ans a mis quelques minutes à trouver ses marques. Dans un rôle d’avant-centre qu’il découvre ces dernières semaines.

Après plusieurs initiatives malheureuses, Hazard est monté en puissance au fil de la rencontre. A l’image de ses partenaires. Le taulier des Diables Rouges (120 sélections, 33 buts) a d’abord combiné avec Federico Valverde le long de la ligne sur l’ouverture du score de Vinicius Jr (56e). Moins de cinq minutes avant de délivrer une passe décisive pour Luka Modric (60e). Après une bonne percussion dans l’axe, le n°7 a servi son partenaire croate, qui a conclu (avec un peu de réussite) d’un extérieur du droit dans la surface.

Ancelotti espère qu’il "va continuer comme ça"

De quoi mettre en confiance l’ancien du Losc, qui s’est lui-même chargé de sceller la victoire merengue dans la capitale écossaise. Après une ouverture aérienne de Toni Kroos, Eden Hazard a profité d’une remise parfaite de Dani Carvajal pour maquer à bout portant, en poussant le ballon au fond des filets (77e). Une réalisation fêtée avec un grand sourire par le natif de la Louvière. Et pour cause. Il n’avait plus marqué en compétition officielle depuis mai 2021 et un nul face au FC Séville en Liga (2-2). Il y a près d’un an et demi. Une longue traversée du désert pour l’ex-crack de Chelsea recruté durant l’été 2019, contre un chèque de 115 millions d’euros.

"Il est motivé, il se sent bien, se félicite Carlo Ancelotti. Il a été décisif en seconde période. C’est un joueur important pour nous et j’espère qu’il pourra continuer comme ça." Un enthousiasme partagé par Thibaut Courtois, son partenaire en club et en sélection: "C'est très important qu'il se sente bien. C'est un grand joueur et il est très talentueux. Les cinq premières minutes du match ont été difficiles, mais quand il a pris le rythme du match, il a été très important pour nous. Sa passe décisive et son but prouvent le joueur qu’il est. Il a prouvé au coach qu'il mérite plus d'opportunités".

Sept buts depuis son arrivée au Real

Depuis son arrivée en Espagne, le joueur le plus cher de l’histoire du Real n’a jamais justifié son statut. Pire, Hazard s’est complétement perdu en route, entre méforme, manque de confiance et séjours à l’infirmerie (sa cote est aujourd’hui estimée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt).

En trois ans passés à Madrid, il a contracté une quinzaine de blessures, au genou, au pied, au péroné ou aux ischio-jambiers. Résultat: il n’a disputé que 69 matchs, le plus souvent comme remplaçant (toutes compétitions confondues). Pour un faible total de sept buts et 11 passes décisives. La saison passée, le Belge (sous contrat jusqu’en 2024) n’a inscrit qu’un but et délivré deux passes décisives en 23 apparitions.

Alors qu’il était annoncé sur le départ, Carlo Ancelotti a tenu à le conserver durant l’intersaison, persuadé de pouvoir le relancer à 31 ans. Pour en faire la doublure de Karim Benzema au poste d’avant-centre, après le départ de Luka Jovic, qui évolue désormais à la Fiorentina. Et ce choix inattendu pourrait finalement convenir à la star belge, qui a suivi un programme physique personnalisé au début de l’été et qui a retiré sa prothèse en titane à la cheville droite. Ce match à Glasgow fera-t-il office de déclic? Les prochaines semaines permettront sans doute de se faire une idée plus précise. En commençant dès dimanche face à Majorque en Liga (14h). Avant de recevoir Leipzig, mercredi prochain en Ligue des champions (21h).