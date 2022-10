Real: la blague de Lewandowski sur Benzema et le Ballon d'Or

Dans quatre jours, Karim Benzema devrait remporter le Ballon d'Or pour la première fois de sa carrière. Interrogé sur cette désignation, Robert Lewandowski a plaisanté de la situation, en faisant référence à l'annulation du Ballon d'Or en 2020 qui semblait lui être destiné.

"Benzema est probablement l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or. S'ils ne l'annulent pas (sourires), alors il le gagnera probablement, oui", a lâché Robert Lewandowski au micro de Movistar Futbol.

L'attaquant polonais a ironisé sur la situation en faisait référence au Ballon d'Or 2020, annulé en raison de la saison tronquée par la pandémie de Covid-19. L'ancien avant-centre du Bayern est toujours amer au suejt de cette décision car il semblait être le grand favori de cette édition, grâce à la victoire de son équipe, le Bayern Munich, en Ligue des champions et à ses statistiques impressionnantes devant le but.

Une large victoire pour Benzema ?

Vainqueur de la Ligue des champions cette année, le Real Madrid a principalement été porté par deux joueurs: Karim Benzema et Thibaut Courtois. Si le second devrait vraisemblablement remporter haut la main le trophée Yachine, le premier est le grandissime favori au trophée suprême. Personne ne semble en mesure de lui disputer le trophée. Ne reste plus qu'à voir la marge qu'il aura finalement sur ses concurrents principaux, qui sont difficiles à identifier.