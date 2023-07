Real Madrid: 122 millions d'euros de dépenses inexpliquées, un problème en vue pour le fair-play financier ?

The Telegraph rapporte que le Real Madrid n'explique pas 122 millions d'euros de dépenses d'exploitation, qui pourraient poser un problème d'équité par rapport au fair-play financier.

Une hausse de 800% en cinq ans. Dans ses derniers comptes publics, le Real Madrid affiche 135 millions d'euros de paiements dans une catégorie dénommée "autres dépenses d'exploitation". The Telegraph, en étudiant les données d'autres clubs d'envergure similaire, a voulu savoir à quoi cela correspond. Mais le quotidien britannique n'a obtenu aucune explication du Real pour 122 de ces 135 millions d'euros.

Selon toute vraisemblance, la totalité ou une partie de ces 122 millions d'euros servirait à payer un fonds d'investissement américain par rapport à un accord sur une vente d'une partie des revenus marketing. Lors de l'exercice 2017-2018, il était notamment question d'un apport en cash du groupe Providence en échange d'un pourcentage sur les revenus concernés.

Un problème d'équité ?

Pour The Telegraph, rien n'indique que cette dépense de 122 millions d'euros cache quelque chose d'illégal. Par contre, le quotidien britannique explique qu'il pourrait y avoir un problème d'équité par rapport au fair-play financier de l'UEFA (et celui de LaLiga en Espagne).

Pour avoir la possibilité d'investir sans restriction sur le marché des transferts, ou de gérer une masse salariale très importante, l'UEFA se base sur le chiffre d'affaires. Mais les prêts ne sont pas censés être comptabilisés comme une source de revenus.

En récupérant du cash dans un accord de ventes d'une partie des revenus, un club peut gonfler artificiellement son chiffre d'affaires sur une période donnée et donc obtenir plus de marge en matière d'invetissement et de masse salariale. Bien sûr, cela implique une augmentation des dépenses par la suite. Mais avec ce mécanisme, il n'y a officiellement pas de prêt ni de dette. Selon The Telegraph, l'UEFA n'a pas souhaité commenter cette situation.