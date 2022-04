Real Madrid: Ancelotti va signer un incroyable Grand Chelem européen avec le titre en Liga

Opposé ce samedi à l'Espanyol (16h15), le Real Madrid n'a besoin que d'un point pour remporter une 35e Liga. Et pour permettre à Carlo Ancelotti de devenir le premier entraîneur à gagner les cinq grands championnats européens (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France).

Il va peut-être lui falloir une nouvelle armoire à trophées. Considéré comme un des plus grands entraîneurs de l’histoire, Carlo Ancelotti s’apprête à ajouter une nouvelle ligne à son fabuleux palmarès. Son Real Madrid n’est plus qu’à un point d’être sacré champion d’Espagne. Il lui faut simplement faire match nul (ou gagner) ce samedi face à l’Espanyol (16h15) pour décrocher le titre dès la 34e journée. En cas de défaite, une nouvelle opportunité se présentera dès dimanche : s’il perd et que le Barça ne bat pas Majorque (21h), le Real sera couronné. Une juste récompense au vu du travail accompli par Ancelotti depuis son retour sur le banc l’été dernier en remplacement de Zinedine Zidane, son ancien adjoint à Madrid.

Pas épargné par les critiques lors de sa nomination, et conscient que Florentino Pérez avait d’abord pensé à Massimiliano Allegri pour entamer une nouvelle ère, le Mister a fait taire certains détracteurs. D'autres diront qu’il a surtout été aidé par la crise inédite traversée par le Barça et par la forme rayonnante de Karim Benzema, déjà auteur de 25 buts cette saison en championnat. Mais la réussite du Real est aussi la sienne. Après une expérience décevante à Everton, il a retrouvé en Espagne un vestiaire qui a su lui faire confiance. Solide et efficace à défaut d’être spectaculaire, son équipe est devenue la meilleure attaque du pays et la seconde meilleure défense. "C'est l'un des meilleurs entraîneurs au monde, nous avons une grande confiance en lui", disait à son sujet Benzema après avoir dominé Chelsea début avril en C1.

De Milan en 2004 au Real en 2022

Pour Ancelotti, ce nouveau titre qui arrive est loin d’être anodin. Il va devenir à bientôt 63 ans (il les aura en juin) le premier entraîneur de l'histoire à remporter les cinq grands championnats européens. Personne n'a fait mieux. Ni José Mourinho, ni Pep Guardiola, ni personne d'autre. L’histoire a démarré en 2004 avec l'AC Milan. Elle s’est poursuivie en 2010 avec Chelsea, en 2013 avec Paris et en 2017 avec le Bayern. Le carré d’as va donc se transformer en quinte flush pour l’Italien, qui en profitera pour prendre une petite revanche personnelle. Lors de son premier passage au Real entre 2013 et 2015, il avait laissé le titre à l’Atlético puis au Barça, et avait fini par prendre la porte malgré la Ligue des champions remportée en 2014, la fameuse "Decima" tant attendue par tout un club. Il s’agissait pour lui de sa cinquième Ligue des champions, la troisième comme entraîneur après celles gagnées en 2003 et 2007 avec Milan.

Il peut d’ailleurs devenir le mois prochain le coach le plus titré de l’histoire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, lui qui est pour l’instant à égalité avec l’Anglais Bob Paisley et un certain Zinedine Zidane. Il faudra commencer par renverser Manchester City avant de songer à une éventuelle finale contre Liverpool ou Villarreal. Mais n'en parlez surtout pas à Ancelotti. Lui ne veut même pas penser au titre qui se profile en Liga tant que rien n'est officiel. "Je n'aime pas beaucoup parler de cela, car ce n'est pas encore fait. Je suis un peu superstitieux, comme presque tous les Italiens, et comme certains Espagnols. On est conscients d'être très près de gagner un titre. Mais on doit gagner un point", a-t-il répété ces derniers jours. A sa place, on penserait quand même à faire un peu de place pour accueillir ce nouveau trophée.