Pourquoi Sadio Mané est le vrai rival de Benzema dans la course au Ballon d'or

Buteur mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions contre Villarreal (2-0), l’attaquant de Liverpool Sadio Mané est un concurrent de poids pour Karim Benzema dans la course au Ballon d’or, quelques mois après avoir notamment remporté la CAN avec le Sénégal.

Au lendemain du doublé de Karim Benzema en demi-finale de Ligue des champions lors du fantastique match entre Manchester City et le Real Madrid (4-3), l’attaquant français a vu un autre joueur en course pour le Ballon d’or lui répondre. Deuxième buteur de Liverpool face à Villarreal (2-0), Sadio Mané réalise une saison exceptionnelle, particulièrement sur le plan du palmarès, qui pourrait être encore copieusement garni dans les semaines à venir.

À tout juste 30 ans, l’attaquant sénégalais est dans la forme de sa vie. Si ses statistiques (20 buts toutes compétitions confondues) sont moins reluisantes que celles de l’avant-centre du Real Madrid (41 buts toutes compétitions confondues dont 14 en Ligue des champions), cela s’explique avant tout par une équipe qui mise davantage sur le collectif et la complémentarité de ses attaquants que les Madrilènes, beaucoup plus portés par un seul homme.

Double héros du Sénégal

Le premier critère du Ballon d'or ne s’appuie pas seulement sur les performances individuelles, mais également sur leur "caractère décisif". Au côté d’un Salah qui a aussi ses chances - ce qui pourrait d’ailleurs avoir porté préjudice aux deux hommes comme en 2019 (Mané 4e, Salah 5e) - le Sénégalais a beaucoup porté sa sélection ces derniers mois. Que cela soit à la CAN, avec un tir au but décisif transformé en finale pour le premier sacre de son pays, ou en barrages à la Coupe du monde avec un scénario identique face au même adversaire, l’Egypte.

Ces deux rencontres pourraient d’ailleurs avoir beaucoup de poids dans le deuxième critère d’attribution: "les performances collectives et le palmarès". Dans un Ballon d’or qui ne prend plus en compte l’année civile mais seulement la saison, la Coupe du monde ne rentrera pas en compte au moment des votes, contrairement aux deux performances des Lions de la Teranga en ce début d’année 2022.

Lancé vers un quadruplé avec les Reds

Mais les performances en club servent également Sadio Mané. Pour le caractère décisif, son doublé en demi-finale de la Cup face au grand rival Manchester City (3-2) pèse lourd, surtout si Liverpool venait à s’imposer en finale contre Chelsea le 14 mai prochain. Un trophée qui pourrait d’ailleurs intégrer un historique quadruplé des Reds: vainqueur de la League Cup et toujours en course pour le titre de champion, les hommes de Jürgen Klopp sont également bien partis pour rejoindre la finale de la Ligue des champions, après leur victoire convaincante contre Villarreal (2-0).

Le coach des Reds concède d’ailleurs après la rencontre qu’une victoire finale dans la compétition est presque indispensable pour remporter le Graal: "Si tu n'es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait, lâche-t-il. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons".

Un ultime duel avec Benzema en finale de Ligue des champions?

Enfin, le troisième et dernier critère du nouveau règlement du Ballon d’or concerne la "classe du joueur et son sens du fair-play". Sur ce point, Sadio Mané ne fait pas vraiment débat. Humble et respecté de tous, il s’était notamment montré très élégant après la victoire du Sénégal en refusant d’être célébré par Anfield devant son coéquipier Mohamed Salah, finaliste malheureux. Un stade à son nom sera même inauguré à Sédhiou au Sénégal, preuve de l’importance qu’il prend dans le cœur de ses compatriotes.

Un an après avoir été absent de la liste des 30 finalistes, Sadio Mané peut espérer faire mieux qu’en 2019 et monter sur le podium pour la première fois. Voire mieux, si Liverpool réalise l’incroyable quadruplé et qu’il continue à se montrer décisif dans cette fin de saison. Avec en point de mire un duel final avec Karim Benzema le 28 mai prochain au Stade de France dans une potentielle finale qui vaudra sans doute un peu plus qu’une coupe aux grandes oreilles.