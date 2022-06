Real Madrid: Benzema lance à son tour sa collection de NFT

Comme de très nombreux footballeurs, de Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a décidé de miser sur les NFT. L'attaquant du Real et des Bleus a sorti sa propre gamme ce jeudi.

Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Gerard Piqué, Antoine Griezmann, Neymar… Les footballeurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le business des NFT. Pour rappel, les "Non-Fungible Tokens" (ou "jetons non fongibles" en français) sont des actifs numériques uniques dont l’authenticité peut être prouvée par leur enregistrement sur la blockchain, un réseau de transactions maintenu par une "chaîne de blocs" entre des milliers d’ordinateurs à travers la planète et réputé infalsifiable.

Le KB9 Metaclub

Ces derniers mois, les NFT se multiplient dans le domaine du sport, touchant un nouveau type de collectionneurs et de spéculateurs. En janvier dernier, une carte unique d’Erling Haaland s’est ainsi vendue à 609.000 euros sur la plateforme française Sorare, qui mixe jeu de fantasy football et cartes de collection virtuelles sous fond de nouvelles technologies. Une start-up qui compte désormais comme ambassadeur et investisseur Kylian Mbappé, qui a décidé de miser sur ce jeu à la croissance explosive.

Karim Benzema, lui, vient de mettre sur pied son propre site avec sa "première édition de NFT" : le dénommé KB9 Metaclub, pour rassembler ses "meta-supporters". Objectif : proposer une gamme complète, avec des éditions limitées et réservées aux détenteurs des NFT, mais aussi des évènements avec des artistes, des partenariats avec des marques, un shop privé ou encore un groupe Discord. "Après cette merveilleuse saison, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de ma première collection NFT", a annoncé le buteur du Real Madrid et des Bleus ce jeudi sur ses réseaux sociaux. Avis, donc, aux fans intéressés par une œuvre d'art virtuelle du "Nueve".