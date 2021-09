Real Madrid: Camavinga raconte ce qui l'a marqué à son arrivée

Dans un entretien à Téléfoot, Eduardo Camavinga s'est confié sur ses débuts au Real Madrid, qu'il a rejoint cet été en provenance du Stade Rennais. Le jeune milieu français a reconnu avoir été impressionné par l'intensité des entraînements.

Un but pour ses grands débuts, une passe décisive en Ligue des champions pour sa deuxième apparition et une première titularisation dans la foulée. Arrivé en fin de mercato contre un chèque de 31 millions d’euros, Eduardo Camavinga signe de très beaux débuts sous le maillot du Real Madrid, au point d’impressionner la presse espagnole, déjà sous le charme, et d’épater son entraîneur. "Il a tout pour jouer au Real Madrid. Il est jeune, il montre ses qualités, il n'a pas de pression. Il est très joyeux, il se comporte très bien avec ses coéquipiers. C'est la fraîcheur de la jeunesse", confiait en début de semaine un Carlo Ancelotti conquis par les premiers pas du milieu de terrain français.

La Coupe du monde, un objectif

Du haut de ses 18 ans, Camavinga ne semble pas impressionné par son nouvel environnement. Même s’il a eu un petit choc à son arrivée. "Ce qui m’a le plus impressionné ? L’énorme qualité technique et l’intensité des entraînements. Quand je suis arrivé, j’étais fatigué après la séance, mais là je m’y suis fait", a-t-il raconté dans un entretien diffusé ce dimanche dans Téléfoot. Celui qui n’a "pas hésité" quand le Real l’a approché espère bien que ce transfert lui permettra de passer un cap supplémentaire dans sa carrière et de retrouver les Bleus à l'avenir.

"Je suis dans le plus grand club du monde, ça va aider. La Coupe du monde 2022 ? C’est un objectif, il faut se concentrer pour faire de bonnes choses ici. Ce sont mes prestations en club qui feront que je retournerai en équipe de France", a-t-il confié. A Rennes, Camavinga avait aussi démarré en trombe, en étant lancé en Ligue 1 à seulement 16 ans par Julien Stéphan. Il était ensuite devenu le plus jeune joueur à revêtir le maillot de l’équipe de France depuis un siècle, séduisant le public par ses qualités et son insouciance. Mais son rendement avait peu à peu baissé. Jusqu’à cette signature en Espagne. Samedi, Ancelotti l'a lancé à la pause face à Villarreal, mais le Real a dû se contenter d'un nul (0-0) à l'occasion de la septième journée de Liga.