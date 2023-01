Real Madrid: Camavinga reconverti arrière gauche, comme en équipe de France

Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a utilisé Eduardo Camavinga comme latéral gauche dimanche lors du match nul contre la Real Sociedad (0-0). Un poste que le milieu de terrain a découvert avec l’équipe de France pendant le dernier Mondial. Dimanche, il a brillé.

Didier Deschamps a donné des idées à Carlo Ancelotti. Privé de Ferland Mendy, l’entraîneur du Real Madrid a décidé d’aligner Eduardo Camavinga (20 ans) au poste de latéral gauche dimanche lors du match nul contre la Real Sociedad (0-0). Il avait déjà dépanné à cet endroit jeudi en quart de finale de la Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid (3-1, a.p.) pour compenser la sortie de Mendy. Ce n’est plus une nouveauté pour le milieu de terrain qui avait été utilisé comme latéral avec l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde. Alors qu'il n'avait plus évolué dans cette position depuis quelques matchs durant son enfance, il était devenu la doublure de Théo Hernandez après la blessure de Lucas lors du premier match.

Ancelotti et la presse sous le charme

L’ancien Rennais avait joué contre la Tunisie (défaite 1-0) avant d’entrer en jeu en finale contre l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2). Dimanche avec le Real, il a particulièrement brillé malgré le résultat décevant de l’équipe. "Il a bien fait, il n'y est pas habitué, mais entre lui et Vinicius, ils ont créé de nombreuses occasions sur ce côté, a analysé Ancelotti. Il m’a paru bien. C'est une option qui peut être utilisée. Il a montré de la qualité et de l'énergie. Il s'est bien adapté à Vinicius sur cette aile. Son énergie peut être mise à l'intérieur du jeu mais aussi comme latéral."

La presse espagnole, aussi, loue la prestation de l’international français (6 sélections, un but). Marca l'a qualifié de "surprenante". "Il a bien défendu et mieux attaqué", ajoute le journal. Arrivé au Real en 2021 en provenance de Rennes, Camavinga a d’abord joué les seconds rôles lors de sa première saison. Ce fut aussi un peu le cas au début de la saison en cours, moins ces derniers temps. Dimanche, il a enchaîné une sixième titularisation de suite. Et s’il a parfois été remplacé prématurément, il a reçu les excuses de son entraîneur ensuite.

"C'est vrai que je l'ai remplacé de nombreuses fois à la mi-temps et, qu’en termes de changements, je n'ai pas toujours été juste avec lui, avait-il confié courant janvier. Il est bien, j'ai beaucoup de confiance en lui, il va beaucoup apporter à l'équipe." L’intérim de Camavinga à gauche pourrait s’étendre encore puisque Mendy, touché à la cuisse gauche, pourrait être absent plusieurs semaines.