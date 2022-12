France-Tunisie: un manque de repères mais un record, la prestation pas si mauvaise de Camavinga

En difficulté dans son placement et ses initiatives offensives lors du match des Bleus contre la Tunisie, Eduardo Camavinga (20 ans) a pourtant signé une prestation sérieuse dans le combat en établissant un nouveau record de duels gagnés pour un joueur de l’équipe de France en Coupe du monde.

Eduardo Camavinga (20 ans) se souviendra longtemps de sa cinquième sélection en équipe de France. Le milieu de terrain a débuté comme arrière gauche pour le premier match de sa jeune carrière en Coupe du monde. Un poste qu’il avait vaguement expérimenté dans l’équipe U13 de Fougères, son premier club, pour préserver Théo Hernandez, seul spécialiste du poste. Et l’ancien Rennais y a beaucoup souffert, notamment en début de match, où les Tunisiens avaient ouvertement ciblé son côté, bien au courant des plans de Deschamps les jours précédant la rencontre.

Le joueur du Real Madrid a tenté d’écoper tant bien que mal, a subi les assauts répétés de Wachdi Kechrida, et même un petit pont d’Aïssa Laïdouni (16e) avant de le reprendre (l’arbitre a sifflé faute même si le Français avait touché le ballon avant). Ces 20 premières minutes compliquées ont ressemblé à un début de naufrage, bien écopé par l’excellent Ibrahima Konaté. Puis, Cama a ajusté le tir. A défaut de porter le danger sur son côté gauche, il a repoussé de nombreux ballons sur corner, en a gratté d’autres dans le jeu, a provoqué le carton jaune de Kechrida pour une faute grossière.

Au moment de faire le bilan, le joueur du Real ne s’en tire pas avec la meilleure note, il est même parfois le moins bien noté. Et pourtant. Derrière l'impression visuelle, il a profité de cette première particulière pour entrer dans l’histoire des Bleus. Il est en effet devenu le joueur français à avoir récupéré le plus de ballons dans un match de Coupe du monde (18), selon Opta.

Deschamps: "Camavinga, même si ce n’est pas son poste, a fait de bonnes choses"

Parmi les rares points positifs retenus, Didier Deschamps a d'ailleurs cité la performance de Camavinga. "Camavinga, même si ce n’est pas son poste, a fait de bonnes choses", a confié le sélectionneur en soulignant également la première sélection d’Axel Disasi, son pendant surprise à droite, et la prestation prometteuse de Randal Kolo Muani. "Je peux prendre un peu de positif sur chacun même s’il y a des performances individuelles un peu en dessous, a ajouté le technicien. Ça servira à tous ceux qui étaient titulaires ce soir."

Deschamps s’est d’ailleurs montré très indulgent avec ses remplaçants, dont plusieurs ne jouaient pas à leur poste. Il y voit un apprentissage du très haut niveau qui ne condamnera pas ceux ayant peu brillé. "Il y avait différents objectifs, on aurait pu mieux faire malgré tout, a-t-il conclu. Ce n’est pas une question de système, ce sont des duels, les gestes techniques. On touche du doigt des choses. Quand on fait un mauvais contrôle ou qu’on attend une seconde pour passer la balle, ça vient vite. C’est bien, je ne vais pas condamner qui que ce soit."