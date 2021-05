Real Madrid: Conte a discuté avec la direction du club

Après le départ de Zinedine Zidane ce jeudi, le Real Madrid cherche activement son successeur. Antonio Conte, qui vient de quitter l'Inter Milan, est l'une des pistes. Selon nos informations, des discussions ont eu lieu entre les deux parties.

À peine parti que déjà, en coulisses, on s'active pour trouver un remplaçant à Zinedine Zidane. Le technicien français vient de quitter, ce jeudi, le club merengue après une saison blanche et une situation devenue invivable avec toutes les interrogations sur son avenir. Désormais, la Maison Blanche tente de lui trouver un successeur. Et celui-ci pourrait être Antonio Conte.

Après l'Inter, Conte prêt à rebondir au Real?

Lui non plus n'a pas tardé a annoncé son départ de l'Inter. Tout juste sacré en Serie A avec le club milanais, l'ancien coach de Chelsea, en conflit avec la direction des Nerazzurri, a décidé de prendre la poudre d'escampette. Dans un communiqué publié mercredi, l'Inter confirme une "résiliation" de son contrat, après accord entre les deux parties. Officieusement, selon la presse italienne, ce départ est notamment dû à la politique d’austérité souhaitée par les propriétaires du club, touché de plein fouet par la crise économique liée au coronavirus.

En deux ans passés à Milan, Conte aura mené son équipe en finale de la Ligue Europa (défaite 3-2 contre Séville) et remporté le premier Scudetto du club depuis onze ans. De quoi en faire un sérieux prétendant pour reprendre les rênes du Real Madrid. Il fait en tout cas bien partie de la short list des favoris à sa succession. Car selon nos informations, des discussions ont eu lieu entre la direction madrilène et l'entourage de l'entraîneur italien.

Conte n'est toutefois pas le seul prétendant. Raul fait figure de favori si une solution en interne est privilégiée, tandis que le nom de Massimiliano Allegri était un temps annoncé, même s'il semble toujours plus proche de rejoindre la Juventus, selon les médias italiens. Ces dernières heures, la presse espagnole évoque également le nom de Mauricio Pochettino, le coach du PSG.