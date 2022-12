Real Madrid: forfait pour la Coupe du monde avec les Bleus, Benzema a rejoué en match amical

Karim Benzema (34 ans) a disputé un match amical avec le Real Madrid contre Léganés (1-1), ce jeudi. Le Français a retrouvé le brassard de capitaine et le terrain un peu moins d’un mois après son forfait pour la Coupe du monde.

Karim Benzema (34 ans) a fait son retour sur un terrain un peu moins d’un mois après son forfait pour la Coupe du monde. L’attaquant a disputé un match amical avec le Real Madrid contre Léganés (1-1) sur les terrains d’entraînement du club, ce jeudi. L’objectif était de faire monter en puissance les joueurs non concernés par le Mondial à deux semaines de la reprise de la Liga (le 30 décembre contre Valladolid). L’Allemand Toni Kroos (buteur dans ce match) et l’Autrichien David Alaba étaient également de la partie, tout comme l’Espagnol Lucas Vazquez. Alvaro Odriozola, Mariano Díaz, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Nacho et Dani Ceballos ont également joué.

La rencontre a été organisée en deux périodes de 30 minutes. L’attaquant français a effectué son retour à l’entraînement samedi dernier trois semaines après sa blessure aux quadriceps lors d’une séance de l’équipe de France à deux jours de son entrée en lice à la Coupe du monde contre l’Australie (4-1). La presse espagnole avait, quelques jours plus tard, émis l’idée que l’ancien Lyonnais puisse revenir participer au Mondial en raison d’une blessure moins grave que prévu.

Il n'a pas demandé à se rendre au Qatar dimanche

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, avait balayé cette idée alors que le joueur avait finalement pris quelques jours de vacances à La Réunion. Ces derniers jours, Marca assurait de nouveau que Benzema était totalement remis de sa blessure. Rien n’a encore filtré sur son état de forme de la part du club mais sa présence lors de ce match d’entraînement confirme que sa blessure s’est résorbée.

Son éventuelle présence dimanche à Doha pour assister à la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine (16h) anime l’actualité. Selon les informations de RMC Sport, le Ballon d’or 2022 n’a pas demandé à Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real, à se rendre au Qatar pour suivre la rencontre. Aucune décision n’a donc été prise. Selon la presse espagnole, le club autorisera l’attaquant français à s’y rendre s’il en fait la demande.

Non remplacé dans le groupe français, Benzema sera considéré comme champion du monde si les Bleus battent l’Argentine. Très discret depuis son forfait pour le Mondial, Benzema a publié un message en direction des Bleus après la victoire contre l’Angleterre (2-1) sur son compte Instagram. "Allez les gars, encore deux matchs on y est presque, a-t-il écrit. Derrière vous… Vamonos."