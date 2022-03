Real Madrid: Hazard sur le point d’être opéré et déjà indisponible contre Chelsea?

Habitué aux pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard va passer par la case opération. Via un communiqué, les Madrilènes ont fait savoir que l’ailier va se faire retirer "la plaque d’ostéosynthèse de son péroné droit". Sa présence pour la double confrontation contre Chelsea est très incertaine.

Non convoqué dans la liste de Roberto Martinez pour le rassemblement de la Belgique, Eden Hazard ne pourra pas profiter de ce laps de temps pour convaincre son entraîneur Carlo Ancelotti de plus souvent compter sur lui au Real Madrid. Miné par les blessures depuis plusieurs années, l’ailier devrait être indisponible le temps d’un mois, selon les informations d’AS. Il manquerait ainsi les retrouvailles en Ligue des champions avec son ancien club Chelsea.

Par le biais d’un communiqué, les Madrilènes ont annoncé que le Belge va être opéré dans les prochains jours, afin de "retirer la plaque d’ostéosynthèse de son péroné droit." Marca précise qu’en raison d’un inconfort, Hazard avait demandé l’autorisation à sa direction de se la faire retirer en 2021. Mais le leader de Liga n’avait pas donné son autorisation à ce moment.

Un départ pas à l’ordre du jour?

Ce contretemps est aussi le symbole de la saison très compliquée d'Eden Hazard. Présent dans le groupe d’Ancelotti depuis plusieurs semaines, l’ancien de Chelsea n’est plus entré en jeu depuis le 19 février, où il avait participé... pendant 6 minutes à la victoire des siens contre Alaves (3-0).

Malgré un bilan famélique de 0 but et une passe décisive en 17 matchs de championnat, le joueur de 31 ans n’aurait pas l’intention de profiter du mercato estival pour se relancer ailleurs. Au journal belge Het Laatste Nieuws, Kylian avait donné des indications sur l’avenir de son frère: "Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien. Il a un contrat jusqu’en 2024 et je pense qu’il attendra jusque-là."