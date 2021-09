Real Madrid: "Il se bonifie comme le vin", Ancelotti encense Benzema

Impressionnant en ce début de saison du haut de ses 33 ans, Karim Benzema a eu droit à de beaux compliments de la part de Carlo Ancelotti ce vendredi. L'entraîneur du Real Madrid estime que le Français mériterait de gagner le Ballon d'or, cette année ou plus tard.

Huit buts et sept passes décisives lors des six premières journées de Liga. C’est ce qui s’appelle marcher sur l’eau. Même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont jamais aussi bien démarré une saison en Espagne. Redoutable d’efficacité, à la fois altruiste et clinique devant le but, Karim Benzema n’en finit plus d’impressionner à 33 ans, à tel point que la presse madrilène s’est lancée cette semaine dans une campagne pour affirmer qu’il mérite de gagner le Ballon d’or en fin d’année.

Questionné à ce sujet en conférence de presse, à la veille d'affronter Villarreal en Liga, Carlo Ancelotti s’est montré pour le moins élogieux à l’égard de l’international français. "Je pense que vu ce qu'il fait et ce qu'il a fait, il doit être sur la liste de ceux qui peuvent le gagner. Karim a le temps de le gagner. Ce n'est pas sa dernière saison. Il est comme le vin, il se bonifie avec le temps", a expliqué ce vendredi l’entraîneur du Real Madrid, lui aussi sous le charme de l’ancien Lyonnais, qu’il avait déjà eu sous ses ordres entre 2013 et 2015 chez les Merengues.

Benzema régulièrement nommé pour le Ballon d'or

Nommé à neuf reprises au cours de sa carrière pour le Ballon d’or, preuve d’une remarquable constance au plus haut niveau, Benzema faisait partie des favoris pour le gagner en 2020. Mais France Football avait décidé d’annuler cette édition en raison de la crise sanitaire et des longues semaines sans compétition. Pour cette année, les bookmakers misent plutôt pour l’instant sur une victoire de Messi, Jorginho, Lewandowski, Ronaldo ou Kevin De Bruyne. Reste à savoir si les performances XXL de Benzema en ce début de saison pourraient rebattre les cartes.

En attendant, Benzema et le Real chercheront samedi à conforter leur première place en Liga, et à bien préparer la réception des Moldaves du Sheriff Tiraspol, mardi, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.