Real Madrid: pourquoi le début de saison de Benzema en Liga est historique

Double buteur et passeur mercredi contre Majorque, Karim Benzema signe le meilleur début de saison de sa carrière et le Real Madrid caracole en tête de la Liga, au point que la presse madrilène a lancé la campagne "Benzema, Ballon d'Or".

À 73 jours du strass et des paillettes de la cérémonie officielle du Ballon d'Or 2021, la presse madrilène, Marca en tête, est entrée en campagne pour son champion. "Si le Ballon d'Or est un prix sérieux, il doit revenir à Karim Benzema", dégaine l'une des plumes du quotidien, Juan Ignacio Garcia-Ochoa, ce jeudi matin. "Son niveau est impressionnant et surtout, il est incroyablement brillant. Donc je lui donnerais le Ballon d'Or", renchérit Ivan Campo, ex-défenseur du Real.

Comme les fans madrilènes, les deux hommes sont sous le charme du début de saison époustouflant proposé par Benzema. Mercredi encore, contre Majorque (6-1), l'international français était au four (double buteur) et au moulin (double passeur), pour faire grimper ses statistiques à 8 buts et 7 passes décisifs en 6 matchs de Liga.

Le meilleur début de saison en Liga devant CR7 et Messi

Dans une Liga orpheline du monstre à deux têtes Lionel Messi-Cristiano Ronaldo qui y a régné pendant plus d'une décennie, Karim Benzema a repris le flambeau. Décisif à 15 reprises en 6 matchs, l'ex-Lyonnais signe le meilleur début de saison statistique dans le championnat espagnol, au XXIe siècle. Messi (13 fois décisif en 2011-2012) et Ronaldo (14 fois, en 2014-2015) ont été effacés des tablettes.

"C'est la finalisation de l’équipe. Il a une capacité à très bien lire les différentes situations du match, à aider en défense… Parler d’attaquant me paraît très réducteur pour Benzema. Comparé avec le Karim que j’ai connu il y a cinq ans, c’est un joueur bien plus complet. Il a aussi beaucoup plus de personnalité", l'a encensé Carlo Ancelotti dès la fin du premier match de Liga contre Alavés.

Car le Français, esseulé depuis le départ de CR7, a enfin trouvé son lieutenant. Moins d'un an après ses paroles piquantes à la mi-temps d'un match contre Mönchengladbach ("il fait n'importe quoi, il joue contre nous"), Benzema ne rate pas une occasion de chanter les louanges de Vinicius. "Il marque des buts (cinq en Liga), mais il nous aide aussi autrement, comme avec sa vitesse. J’ai toujours été avec lui et si peux l’aider encore plus pour qu’il réussisse, génial !", saluait-il avant le déplacement chez l'Inter Milan en Ligue des champions.

Un duo qui cartonne avec Vinicius

Avec le retour en forme d’Asensio (double buteur contre Majorque) et la présence d’Eden Hazard, qui peine encore à enchaîner les matches, Carlo Ancelotti tient enfin la relève à sa "BBC" (Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo), et cette fois avec le Français en général. "Je ne sais pas si on pourra égaler (la BCC) parce que nous marquions but sur but, c’est un trio qui restera dans l’histoire du football. Avec Eden et Vinicius, on essaie de jouer ensemble, de gagner des matches et on verra si on réussit", tempérait Benzema, en bon capitaine, avant le match contre l’Inter.

Dans la forme de sa vie, le Français songe toujours au Ballon d’Or, comme il l’expliquait lors de cette même conférence de presse. "Ce rêve ne me quitte pas, c’est le rêve de tous les joueurs". La presse madrilène est en campagne pour qu’il récupère le trophée dès 2021, fort d’une année à 30 buts et 13 passes en 43 matches toutes compétitions confondues, mais l’absence de trophées remportés risque de peser lourd face à Jorginho, Messi, Kanté ou Lewandowski.

En attendant de défendre ses chances pour 2022, le Français peut rentrer un peu plus dans l’histoire du Real Madrid. Auteur de son 200e but en Liga mercredi, il n’est plus qu’à 16 longueurs d’Alfredo Di Stefano, troisième meilleur buteur de l’histoire madrilène en championnat. Et si la F1 Benzema garde le même rythme, la marque de Raul (228 buts) devrait vite apparaître au détour d’un virage.