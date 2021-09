"Camavinga a tout pour jouer au Real Madrid" selon Ancelotti, totalement séduit

Alors que le Française Eduardo Camavinga réussit des débuts prometteurs, avec une passe et un but lors de ses trois premiers matchs, l'entraîneur Carlo Ancelotti a assuré ce mardi en conférence de presse que sa recrue "a tout pour jouer au Real Madrid".

Eduardo Camavinga crève l’écran depuis qu’il a rejoint le Real Madrid dans les dernières heures du mercato. Carlo Ancelotti, entraineur de la "Maison blanche", s’est enthousiasmé sur les performances et la marge de progression de son nouveau milieu de terrain, ce mardi en conférence de presse avant la réception de Majorque (mercredi 21h).



"Eduardo Camavinga est un milieu de terrain moderne, il a des qualités, il est très fort physiquement, il est complet. Ce n'est pas un spécialiste, il peut jouer à plusieurs postes. Et puis, il est très jeune. L'avoir avec nous signifie beaucoup pour nous", a souligné le technicien italien.



"Eduardo a tout pour jouer au Real Madrid. Il est jeune, il montre ses qualités, il n'a pas de pression, c'est son caractère qui est ainsi. Il est très joyeux, il se comporte très bien avec ses coéquipiers, il essaie d'apprendre l'espagnol rapidement... C'est la fraîcheur de la jeunesse", a insisté "Carletto".

Titulaire contre Majorque?

Face à Majorque, l’ancien entraineur du Paris Saint-Germain fera une rotation dans son effectif, ce qui pourrait propulser l'ex-milieu de terrain de Rennes, transféré au Real pour plus de 30 millions d’euros, vers une place de titulaire.



"J'ai parlé avec lui du sujet de son poste de prédilection. Lui dit qu'il a toujours joué au poste de pivot, mais c'est vrai qu'il a des qualités pour jouer plus haut, il est très rapide balle aux pieds", a également glissé Ancelotti.



Le Real Madrid, qui réalise un bon début de saison, est actuellement leader du championnat d’Espagne avec quatre victoires et un match nul, et tentera de rester invaincu face à Majorque, promu cette saison.