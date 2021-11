Real Madrid: la rénovation de Santiago Bernabeu va coûter beaucoup plus cher que prévu

Selon les informations de l'agence Reuters, le Real Madrid va augmenter le montant du contrat de financement passé avec des banques américaines pour achever la rénovation de son stade Santiago Bernabeu.

La facture devrait être bien plus salée que prévu. Selon les informations de Reuters, le Real Madrid a prévu d'augmenter le montant du contrat de financement passé avec les banques américaines JPMorgan et Bank of America pour achever la rénovation de son mythique stade Santiago Bernabeu. L'accord initial bouclé en 2019 s'élevait à 575 millions d'euros. Il a permis au club d'entamer la transformation de cette enceinte, prévue pour accueillir des événements de tout type 365 jours par an.

Mais les dirigeants madrilènes ont voulu aller plus loin, en ajoutant notamment un terrain hybride rétractable afin de générer des revenus supplémentaires. D’après Reuters, ce nouveau Bernabeu devrait permettre au Real d’empocher 400 millions d'euros par an, contre les 150 millions d’euros annuels perçus actuellement par le vice-champion d’Espagne. Mais toutes ces nouveautés technologiques ont un coût.

Une rénovation à 800 millions d'euros

La rénovation complète coûtera finalement 800 millions d'euros au Real pour son contrat de financement. Et non plus 575 millions d’euros. Ce nouveau projet sera validé ou non samedi lors de l’assemblée générale du club, qui n’a pas souhaité réagir auprès de l'agence Reuters.

En bonne santé sur le plan financier, le Real a bouclé la saison 2020-2021 avec un excédent budgétaire malgré la crise du coronavirus, et peut se targuer d’avoir multiplié ses revenus par sept au cours de la dernière décennie, au point d’atteindre les 800 millions d'euros de gains en 2019.

Concernant Santiago Bernabeu, où les coéquipiers de Karim Benzema évoluent à nouveau depuis début septembre après avoir joué pendant plus d'un an dans le petit stade Alfredo-di Stefano, les travaux ne devraient pas être terminés avant 2022.