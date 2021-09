Liga: 560 jours après, le Real Madrid retrouve son stade Santiago-Bernabeu

Le Real Madrid reçoit le Celta Vigo ce dimanche (21h), pour le compte de la quatrième journée du championnat d’Espagne, à Santiago-Bernabeu, 560 jours après son dernier match dans son stade. Malgré une jauge de 40%, 20 000 supporters madrilènes seront présents.

Le mythique stade Santiago-Bernabeu rouvre ses portes ce week-end après plus d’un an de travaux. Le Real Madrid retrouvera son stade et ses supporters, ce dimanche lors de la réception du Celta Vigo en Liga (21h).

Si la "Maison blanche" espérait plus de 30.000 spectateurs pour ce retour, ce sont 20.000 supporters qui sont attendus. En Espagne, une jauge de 40% est appliquée dans les stades afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.



Le dernier match du Real Madrid à Santiago-Bernabeu remonte au 1er mars 2020 face au FC Barcelone, avec une victoire 2-0 grâce à des buts de Vinicius et Mariano Diaz. Depuis, le Real Madrid a évolué au stade Alfredo di Stefano, dans son centre d'entrainement, où il a notamment été sacré champion d'Espagne 2020.

Un nouveau stade ultra moderne

Si l’enceinte rouvre ses portes ce week-end, elle reste en travaux pour encore quelques mois. Le nouveau Santiago-Bernabeu sera à la pointe de la technologie et pourra accueillir jusqu’à 81.000 spectateurs. Il disposera notamment d'un gigantesque écran LED à 360 degrés et d'un toit rétractable, avec une grande promenade tout autour.



Après cette rencontre de championnat, les hommes de Carlo Ancelloti passeront en mode Ligue des champions. Les Merengues se déplaceront sur la pelouse de l’Inter Milan, champion d’Italie en titre, pour la première journée de la phase de groupes.

