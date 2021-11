Real: "Donner le Ballon d’or à Benzema serait un triomphe pour le football", selon Odriozola

Actuellement prêté par le Real Madrid à la Fiorentina, Alvaro Odriozola (25 ans) est un grand fan de Karim Benzema. Il est partisan de lui remettre le Ballon d’or, dont le Français serait l’ambassadeur parfait, selon lui.

Il n’est pas tout à fait objectif sur le sujet. Alvaro Odriozola (25 ans) connaît bien Karim Benzema qu’il côtoyé plusieurs saisons après son arrivée au Real Madrid en 2018. Le défenseur espagnol, actuellement prêté à la Fiorentina, étale son admiration pour l’attaquant français, qui ne date pas de son arrivée chez les Merengue.

"Sans Benzema, Cristiano aurait marqué beaucoup moins de buts"

"J'ai toujours été très Benzemista, bien avant de jouer avec un footballeur magnifique comme lui, confie-t-il dans une interview à As. Je le vois dans le meilleur moment de sa carrière. Quand vous avez un joueur à vos côtés qui vous marque 50 buts, l'accent sera toujours mis sur ce joueur, mais Karim avait déjà très bien réussi lors de l'étape avec Cristiano. Sans Benzema, je suis sûr que Cristiano aurait marqué beaucoup moins de buts. Après son départ, Karim a pris le relais, se sentant plus protagoniste, se sentant comme la star du Real Madrid, et maintenant, en plus de faire jouer l'équipe, il marque de nombreux buts."

Il ne tergiverse donc pas au moment de citer son favori pour le Ballon d’or 2021. "Que veux-tu que je dise? Pour moi, le Ballon d'Or serait un triomphe footballistique s’il lui est accordé car il le mérite vraiment, non seulement pour cette année, mais pour toutes les précédentes où il a joué un football magnifique, développe l'ancien joueur de la Real Sociedad. De plus, c'est une très grande personne. Il a beaucoup souffert personnellement et a toujours continué à travailler, à se battre. Donc mon vote est pour lui."

Le Ballon d’or sera remis le 29 novembre. L’attaquant du Real Madrid, auteur d’une très grosse année sur le plan individuel, fait partie des favoris mais le verdict s’annonce serré. Il sera notamment en concurrence avec Robert Lewandowski, Lionel Messi ou Jorginho, sacré champion d’Europe avec Chelsea et l’Italie.