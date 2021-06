Real Madrid: le préparateur physique Antonio Pintus fait son retour

Antonio Pintus fait son retour au Real Madrid. L'Italien a été nommé préparateur physique en chef du staff de Carlo Ancelotti, avec pour objectif de réduire le nombre de blessures musculaires au sein de l'effectif.

Il était présent lors des deux derniers sacres en Ligue des champions, avec Zinedine Zidane. Deux ans après son départ pour l'Inter, Antonio Pintus est de retour au Real Madrid. L'annonce a été faite ce vendredi par le club espagnol.

Dans le staff de Carlo Ancelotti, fraîchement nommé par Florentino Perez pour succéder à Zinedine Zidane, l'homme de 48 ans va remplir deux fonctions: "chef de la préparation physique de l'équipe première et responsable de la méthodologie de la préparation physique de toutes les équipes de football du club".

Antonio Pintus avait été préparateur physique au sein du club entre 2016 et 2019. Il avait rejoint l'Inter, pour travailler avec Antonio Conte. Mais ce dernier a quitté son poste au terme de la saison écoulée, en raison de désaccords avec la nouvelle politique sportive du champion de Serie A.

Le Real ne veut plus d'abonnés à l'infirmerie

Lorsqu'il était parti de Madrid, Antonio Pintus avait été salué par la direction. Le club l'avait remercié "pour son travail exemplaire et son engagement", et lui avait souhaité "bonne chance".

Choisi en 2016 par Zinedine Zidane, Antonio Pintus avait alors fait faux bond à l'Olympique Lyonnais, où il venait pourtant de s'engager pour intégrer le staff de Bruno Genesio. Cette manoeuvre avait particulièrement agacé Jean-Michel Aulas.

Aussi passé par Monaco et l'OM, Antonio Pintus est très attendu au Real Madrid. Pas seulement pour son CV ou sa contribution aux récents succès. Au cours de la saison qui vient de s'achever, le club a connu une cascade de blessures à tous les postes, et pas seulement concernant Eden Hazard et Sergio Ramos. AS a d'ailleurs recensé plus de 60 problèmes physiques, la plupart d'origine musculaire, depuis l'été dernier.