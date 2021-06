Real Madrid: le bel hommage d'Ancelotti à Zidane

Officiellement présenté à la presse ce mercredi, comme nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a tenu à saluer le travail réalisé avant lui par Zinedine Zidane.

Il n’avait que des choses positives à dire à son sujet, que des éloges. Pour sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid, ce mercredi, Carlo Ancelotti a rendu un bel hommage à son prédécesseur et à son travail accompli ces dernières années.

"Je ne sais pas quoi dire de Zizou... il a gagné trois Ligues des champions (2016, 2017 et 2018). Il a fait un travail fantastique et il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour ici. Il est parti, il est revenu. Il a très bien fait les choses. Je crois que tout le monde doit remercier Zidane. Il a eu un succès fantastique. Le reste, c'est le football. Un entraîneur arrive, un autre part, ce qu'il a fait est incroyable", a souligné le manager italien (61 ans), choisi par les dirigeants madrilènes pour succéder à Zidane, son ancien adjoint sur le banc du Real (2013-2014).

"Zidane est un ami"

"Je n'ai pas parlé avec lui, tout a été très rapide. Mais c'est certain que je vais lui parler. Ces dernières années, nous avons échangés quelques messages. Zidane est un ami", a poursuivi Ancelotti.

Après une courte expérience à Everton, Ancelotti retrouve un club qu'il a déjà entraîné deux ans (2013-2015) et qu'il avait guidé en 2014 vers sa dixième Ligue des champions, la tant attendue "Decima". Il avait laissé une très bonne image parmi les supporters et au sein du vestiaire merengue, en parvenant à pacifier un effectif divisé sous l'ère José Mourinho. Cette fois, il devra rebâtir une équipe qui reste sur une deuxième place en Liga derrière l'Atlético et une élimination en demi-finale de la Ligue des champions, face au futur vainqueur Chelsea.

"Merci au Real Madrid, a-t-il confié en conférence de presse. Je remercie le président (Florentino Pérez) et le conseil d'administration. Je suis très heureux de revenir, je sens que c'est ma maison. Je vais mettre toute mon énergie à reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Je sais ce que cela signifie d'entraîner Madrid. Je ferai mon maximu, avec un grand bonheur, énergie et responsabilité. C'est le club le plus grand et le plus prestigieux. C'est normal d'avoir plus de responsabilités et je l'accepte, comme je l'ai fait par le passé et au maximum. Le jeu devra être offensif et spectaculaire, c'est ce que demandent l'histoire et les fans de ce club."