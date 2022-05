Real-Liverpool: Benzema fait passer un message à Vinicius avant la finale de Ligue des champions

À quatre jours de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, Karim Benzema a distillé quelques conseils à Vinicius ce mardi lors du "media day" organisé par l’UEFA. L’international français, qui considère que son coéquipier est dans "le top 5" des meilleurs joueurs du monde, souhaite cependant que ce dernier fasse des efforts au niveau de sa concentration.

Déjà quatre fois vainqueur de la Ligue des champions (2014, 2016, 2017, 2018), Karim Benzema sait mieux que personne gérer la pression d’une grande finale. Ce mardi, à quatre jours du choc contre Liverpool (samedi à 21h au Stade de France), c’est donc tout naturellement que le buteur du Real Madrid a distillé quelques conseils à ses jeunes coéquipiers, notamment Vinicius (21 ans), lors d’un "media day" organisé par l’UEFA.

"Je leur ai dit de bien se concentrer et de jouer comme ils le font toujours, a indiqué l’international au sujet des recommandations qu’il avait pu faire aux Madrilènes les moins expérimentés, avant de s’attarder plus en détails sur le cas de Vinicius. "Vini est jeune en âge mais pas sur le terrain, il a plus de 100 matchs à son actif. Personne ne parle de Vinicius comme du meilleur joueur du monde et il est dans le top 5."

"S'il se concentre davantage, il peut marquer plus de buts et donner plus de passes décisives"

S’il loue les qualités de son coéquipier brésilien, Benzema souhaite tout de même que ce dernier fasse des efforts au niveau de sa concentration: "Il fait tout. Il doit se concentrer sur le jeu car il peut gagner le match tout seul. J'ai beaucoup parlé avec lui et sur le terrain aussi. Il peut être encore plus décisif. S'il se concentre davantage, il peut marquer plus de buts et donner plus de passes décisives. Il peut toujours le faire."

Cette saison, le duo Benzema-Vinicius a porté le Real Madrid en Ligue des champions. À eux deux, le Français et le Brésilien totalisent 18 buts (15 pour Benzema, trois pour Vinicius) et 7 passes décisives (une pour Benzema, six pour Vinicius) et sont impliqués sur 92% des 27 buts inscrits par le Real sur la scène européenne. Leur performance samedi à Saint-Denis face aux Reds sera assurément l’une des clefs du match.