Real Madrid: "on ne se parle pas", Hazard très cash sur sa relation avec Ancelotti

Dans une interview à la RTBF, Eden Hazard confie n’avoir aucun échange avec son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti. L’Italien ne l’a plus fait jouer depuis le 3 janvier en Coupe d’Espagne.

Oui, Eden Hazard (32 ans) est toujours un joueur du Real Madrid. Le Belge n’a pourtant plus foulé une pelouse depuis le 3 janvier et n’a disputé que sept petits matchs depuis le début de la saison. il est sorti de l’ombre lundi dans une interview à la chaine belge RTBF dans laquelle il clame son envie de rester au sein de du club l’été prochain alors qu’il lui restera encore un an de contrat. L’ancien Lillois s’est aussi exprimé sur sa relation très distante avec son entraîneur, Carlo Ancelotti.

"Je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti"

"Il y a du respect entre nous, souligne-t-il. Mais je ne vais pas dire qu'on se parle, parce qu'on ne se parle pas. Mais il y aura toujours du respect. Même si demain, il ne me fait plus jouer…. je suis obligé d’avoir du respect pour un mec comme Carlo Ancelotti. Par rapport à ce qu’il représente pour le foot, ce qu’il a fait dans sa carrière. Il n’y a pas de souci."

L’ancien ailier de Chelsea s’est aussi montré très lucide sur sa situation personnelle au sein d’un club qu’il a rejoint en 2019 contre 115 millions d’euros sans jamais réussir à s’imposer comme un titulaire indiscutable, en raison notamment de blessures à répétition.

"Oh, je ne suis pas un joueur majeur"

"Oh, je ne suis pas un joueur majeur, c’est ça aussi (rires), lance-t-il. Je suis arrivé avec Zidane, Ancelotti arrive. Il y a des joueurs qui font des bons matches… j’accepte la situation, je travaille pour que ça change."

Hazard a annoncé sa retraite internationale en décembre après la Coupe du monde achevée dès la phase de poules avec la Belgique. Titulaire et capitaine lors des deux premiers matchs, il était seulement entré trois minutes face à la Croatie (0-0). Il n’a, depuis, goûté le terrain qu’à une seule reprise, le 3 janvier en Coupe face aux modestes joueurs de Cacereno (0-1). Retenu dans le groupe chaque week-end, il n’entre plus en jeu depuis plus de deux mois.