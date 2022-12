Coupe du monde 2022: après l'élimination de la Belgique, Hazard annonce sa retraite internationale

Eden Hazard (31 ans, 126 sélections, 33 buts) a annoncé sa retraite internationale ce mercredi dans un message publié sur son compte Facebook. Il termine sur une note amère, après l’élimination de la Belgique dès la phase de poules de la Coupe du monde.

Eden Hazard (31 ans, 126 sélections, 33 buts) et la sélection belge, c’est terminé. Le joueur a annoncé sa retraite internationale, ce mercredi dans un message publié sur son compte Facebook. "Une page se tourne aujourd’hui, a-t-il écrit. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez. On est ensemble."

L’attaquant du Real Madrid avait fêté sa première sélection le 19 novembre 2008 face au Luxembourg (1-1) sous les ordres de René Vandereycken à seulement 17 ans et 316 jour. Présenté comme la nouvelle star belge, il a d’abord fait preuve d’impatience en étant écarté par Georges Leekens en 2011 pour avoir ignoré ce dernier lors de son remplacement lors d’un match face à la Turquie.

Ce contretemps ne l’a pas empêché de devenir un incontournable de la sélection. Il a disputé trois Coupes du monde (2014, 2018 et 2022) et deux Euros (2016 et 2021) avec la génération aussi dorée que désenchantée. Il était de l’équipe qui se présentait comme l’une des favorites en 2018 avant sa défaite amère face à la France en demi-finale (1-0).

Un rendement famélique depuis 2019

Mais son transfert de Chelsea au Real Madrid en 2019 (contre 100 millions d’euros) a bouleversé sa carrière, perturbée par les blessures à répétition. S’il est resté un cadre des Diables Rouges au point d’en être le capitaine, son rendement a chuté de manière spectaculaire. Il a seulement marqué trois fois en trois ans et manqué 18 matchs sur les 41 disputés pendant cette période. Sa dernière compétition alimente ce sentiment de grand gâchis. Il l’a d’ailleurs abordée sans grande illusion.

"Pour être honnête, je pense qu’on avait de meilleures chances de gagner en 2018, avait-il confié avant le match face au Maroc. L’équipe était meilleure il y a quatre ans mais nous avons toujours la qualité pour gagner des matchs et des compétitions. On a certains gars qui sont un peu plus âgés aujourd’hui mais nous avons l’expérience, le meilleur gardien du monde, l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, de bons attaquants."

Ces propos ont participé à tendre la vie de groupe et notamment le défenseur Jan Vertonghen, qui avait peu goûté aux remarques sur l’âge avancé de de l’arrière garde. Hazard s’était d’ailleurs présenté en conférence de presse pour tenter de déminer une situation explosive et démentir un début de bagarre. Pas la sortie rêvée.