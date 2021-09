Real Madrid: où en sont les travaux du stade Santiago-Bernabéu?

Depuis la reprise de la saison à l’été 2020, le Real Madrid évolue au centre d’entrainement Valdebebas en raison des travaux au stade Santiago-Bernabeu. Mardi, l’émission El Chiriguinto a dévoilé des images de l’avancée colossale de cette rénovation.

Santiago-Bernabeu, l’antre du Real Madrid, se refait une beauté. Alors que l'enceinte est en travaux depuis plus d’un an, le club madrilène pourrait récupérer son stade très prochainement. L’émission El Chiringuinto a dévoilé des images inédite du nouveau Bernabeu mardi. Dans cette vidéo, on peut voir notamment la pose de la nouvelle pelouse permettant au club de Florentino Perez d’envisager un retour très prochainement, en présence du public à hauteur de 40% de la capacité du stade.

Un nouveau stade impressionnant

L’antre du club merengue se dote entre autres d'un gigantesque écran LED à 360 degrés et d'un toit rétractable, avec une grande promenade tout autour. Avec la crise sanitaire du Covid-19, les travaux ont pris du retard: le nouveau Bernabeu sera livré d’ici la fin d’année 2022. Il faudra attendre la saison 2022-2023 avant que le Real Madrid ne dispute une saison complète dans cette nouvelle enceinte.

La trêve internationale se termine dans les prochains jours, l’équipe de Carlo Ancelotti sera de retour ce dimanche à 21h contre le Celta de Vigo lors de la quatrième journée de Liga avant de débuter la Ligue des champions la semaine suivante.

