Real Madrid: quand Perez qualifiait Casillas et Raul "d’arnaques"

Le journal espagnol El Confidencial dévoile des écoutes datées de 2006 de Florentino Perez, actuel président du Real Madrid, dans lesquelles il s’en prend violemment aux légendes du club, Iker Casillas et Raul.

Florentino Perez pourrait se retrouver dans la tourmente dans les prochaines heures. Le journal espagnol El Confidencial diffuse ce mardi des écoutes datées de 2006 de l’actuel président du Real Madrid dans lesquelles il s’en prend grossièrement à deux légendes du club, Iker Casillas et Raul. Au moment des faits, Perez n’est plus président du club après avoir démissionné de ses fonctions quelques semaines plus tôt, en février 2006 (il avait été élu en 2000).

"J'ai une horrible conception des joueurs"

"Casillas n'est pas un gardien de but du Real Madrid, que voulez-vous que je vous dise?, lance-t-il à son interlocuteur. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Cela a été notre grand échec. Ce qui se passe, c'est que vous avez ceux qui l'adorent, ils le veulent, ils lui parlent, je ne sais pas. Ils le défendent tellement... Eh bien, c'est l'une des grandes arnaques et la seconde est Raul. Les deux grandes escroqueries de Madrid sont Raul en premier et Casillas en second."

A l’époque, Raul était encore joueur du club où il a évolué de 1994 à 2010, avant son départ de Schalke 04. Iker Casillas a, lui, porté le maillot de l’équipe première de 1999 à 2015 avant de partir pour le FC Porto en 2015 (jusqu’à 2019, après avoir été victime d’un infarctus).

Il accuse Raul, actuellement entraîneur du Castilla, d’avoir "détruit Madrid"

Perez poursuit son laïus sur la grande difficulté à tisser des liens avec les joueurs. "Les joueurs sont très égoïstes, vous ne pouvez pas du tout compter sur eux et celui qui compte sur eux a tort, ils vous laissent tomber, c’est une connerie, lance-t-il. J'ai une horrible conception des joueurs."

Les mots tenus par Perez sont également rassemblés dans le livre 'Asalto al Real Madrid', de José Antonio Abellán. Selon 'El Confidencial', Perez se montre "particulièrement cruel envers Raul, deuxième meilleur buteur du club et le footballeur qui a le plus souvent porté le maillot blanc. Il l'accuse d'avoir 'détruit' Madrid et lui reproche d’être l'une des raisons pour lesquelles il a démissionné de la présidence en 2006."

Lors du premier mandat de Perez, le Real a pourtant remporté une Ligue des champions (en 2002) et deux titres de champions d’Espagne (2003 et 2007) avec Raul et Casillas. Perez a ensuite repris les commandes du club en 2009 et a été réélu en avril dernier. Raul est revenu au club où il entraîne actuellement le Castilla. Il a notamment remporté la Youth League en 2020. Son nom a même été cité parmi les potentiels remplaçants de Zinédine Zidane après son départ. Carlo Ancelotti a finalement été choisi pour le poste.