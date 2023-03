Real Madrid: Tchouameni sous le feu des critiques en Espagne

Titulaire avec le club merengue dimanche face au Betis (0-0) et remplacé à l'heure de jeu, Aurélien Tchouameni traverse une période compliquée avec le Real. De quoi faire s'interroger la presse espagnole sur la méforme de l'international tricolore.

Tenus en échec dimanche soir sur la pelouse du Betis (0-0), le Real a vu s'envoler le Barça en tête de la Liga, d'autant plus après son succès 1-0 face à Valence. Résultat, voilà les Madrilènes relégués à neuf longueurs du rival catalan. Les rêves de titre s'éloignent, donc, et la méforme de plusieurs joueurs est observée de près par la presse espagnole depuis quelques matchs, à commencer par Aurélien Tchouameni.

Aligné dans le onze titulaire des Merengues dimanche par Carlo Ancelotti, l'international français (21 sélections) a été remplacé peu après l'heure de jeu par son coéquipier Dani Ceballos. Il faut remonter au 10 novembre dernier pour voir le milieu de terrain jouer l'intégralité d'une rencontre de Liga (face à Cadix, victoire 2-1). Depuis, pépins musculaires, et plus récemment une grippe, ont empêché le joueur de 23 ans de revenir à son niveau.

Un rendement pas encore à la hauteur des promesses selon la presse espagnole

Pour le quotidien As, l'investissement conséquent - 80 millions d'euros - réalisé par le board du Real sur l'ancien monégasque l'été dernier n'est pas encore justifié. Le Tricolore n'a pas encore revêti le costume de taulier laissé vacant après le départ de Casemiro et cela se sent dans l'entrejeu. La comparaison avec le Brésilien se poursuit, d'ailleurs, au niveau statistique : quand le joueur de Manchester United inscrivait un but tous les 11 matchs (31 buts en 336 matchs avec le Real), Tchouameni n'en a, pour le moment, toujours inscrit aucun en 29 apparitions. Son ratio en terme de passes décisives n'est pas plus flamboyant avec seulement deux offrandes, toutes deux effectuées lors du début de la saison.

Ces difficultés à se montrer tranchant sur le terrain ne sont pas les seules à être mises en avant par As. En effet, le déplacement à Paris du joueur pour assister au match NBA entre Chicago et Detroit, le 19 janvier dernier, alors que son équipe disputait dans le même temps son 8e de finale de la Coupe du Roi face à Villarreal (victoire 2-3), n'a pas été apprécié. Si le Français s'en était excusé sur les réseaux sociaux - "je n'ai pas pris la bonne décision, je suis désolé" - il n'a pas marqué des points.

Les trois prochains matchs des Merengues pourraient être un tournant dans leur fin de saison, avec une réception de l'Espanyol Barcelone en championnat samedi, le 8e de finale retour face à Liverpool le 15 mars et le Clasico face au Barça en Liga le 19 mars. Trois occasions pour Aurélien Tchouameni pour remettre tout le monde d'accord.