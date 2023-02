Real Madrid: "Tolérance zéro contre le racisme", Tchouaméni apporte son soutien à Vinicius Jr

Aurélien Tchouaméni s'est exprimé en conférence de presse sur les actes racistes qui ont récemment visé Vinicius Junior avec le Real Madrid en Espagne.

À la veille de la finale du Mondial des clubs entre le Real Madrid et Al-Hilal (samedi 20h), à Rabat, Aurélien Tchouaméni a accompagné Carlo Ancelotti en conférence de presse. L'occasion pour le milieu de terrain français d'apporter son soutien à Vincius Junior, qui a dernièrement fait l'objet d'actes racistes de la part de supporters espagnols.

"C'est un problème de société. Il doit y avoir une tolérance zéro face au racisme, que Vinicius soit noir, blanc ou rouge. Nous devons y mettre un terme. LaLiga (la ligue espagnole de football) a pris des mesures et j'espère que tout cela pourra être totalement éradiqué", a déclaré le vice-champion du monde dans des propos rapportés par Marca.

Plusieurs enquêtes judiciaires

Le 7 février, LaLiga a dénoncé de nouveaux propos racistes contre l'attaquant brésilien du club madrilène, une nouvelle fois victime lors d'un match de championnat disputé à Majorque. Sur des images diffusées par la chaîne espagnole DAZN, on pouvait entendre au moins un spectateur du stade Son Moix traiter le joueur de "singe".

Vinicius Junior est la cible de plusieurs incidents racistes depuis quelques mois qui font l'objet d'enquêtes judiciaires. La ligue espagnole a déjà déposé six plaintes pour insultes racistes dans différentes villes. Trois ont été rejetées, deux autres sont en cours de traitement devant les tribunaux de Valladolid et de Madrid, des villes où le joueur a été insulté par des supporters du Racing Valladolid en décembre et de l'Atlético Madrid en septembre.