Manchester United: "Ici les matchs sont plus difficiles", Casemiro pas tendre avec la Liga

Dans une interview pour le site web de Manchester United, Casemiro a déclaré que le niveau de la Liga lui semblait "différent" de celui de la Premier League.

Arrivé à Manchester United l'été dernier en provenance du Real Madrid, Casemiro a évoqué ce passage de la Liga à la Premier League dans une interview donné pour le site du club mancunien. S'il dit ne pas vouloir "sous estimé" le championnat espagnol, il s'empresse de dire que le niveau est différent.

"Les matchs ici sont beaucoup plus difficiles"

''Eh bien, honnêtement, c'est différent, surtout à cause des différentes circonstances, comme l'intensité des matchs ici, commence-t-il. Je n'essaie pas de sous-estimer la Liga, mais les matchs ici sont beaucoup plus difficiles, il y a un plus grand nombre de transitions."

"En Espagne, ils préfèrent généralement le football tiki-taka comme ils l'appellent là-bas. Ici, il y a plus de transitions, plus de mouvements offensifs. Chaque ligue a ses propres qualités et ses propres traits. Je sais que chacun a ses propres caractéristiques et je respecte les deux [ligues]. Mais le plus important est que les joueurs s'adaptent le plus rapidement possible.''

Après neuf saisons passées au Real Madrid, le milieu de terrain brésilien a rallié Manchester United contre un chèque de 70 millions d'euros. Il a remporté 18 trophées sous le maillot merengue mais aucun avec les Red Devils pour le moment, ce qu'il compte bien changer: "Je veux être connu ici comme un joueur qui gagne des titres."

"C'est la chose la plus importante. Peu importe que nous gagnions ou non, car nous savons qu'il est difficile de gagner des titres, surtout en Premier League, où tous les matchs sont difficiles. Mais je veux gagner des titres et des matchs importants ici. Ce n'est pas facile. Nous le savons. Surtout parce que nous parlons de la ligue la plus difficile du monde. Mais c'est pour cela que je veux être connu.''