Real Madrid: Valverde et sa femme ont été drogués à leur insu pendant leurs vacances

Mina Bonino, compagne de Federico Valverde, le joueur du Real Madrid, a révélé sur son compte Instagram qu'ils ont été drogués à leur insu lors de leurs récentes vacances à Ibiza. De l'argent a été aussi dérobé au moment où ils étaient sous emprise.

Federico Valverde et sa compagne Mina Bonino ne s'attendaient pas à de telles vacances. Le couple se trouvait ces derniers jours à Ibiza, en compagnie de plusieurs amis. Mais dans une story sur son compte Instagram, la femme du joueur du Real Madrid a assuré qu'ils ont été drogués à leur insu lors de ce séjour.

Mina Bonino a affirmé également que près de 10.000 euros, en liquide, ont été dérobés au moment où ils étaient drogués. Les regards se sont d'abord tournés vers le chef cuisinier, embauché pour l'occasion par la compagnie qui louait la maison. "Les agents immobiliers nous ont dit que la nourriture aurait pu être empoisonnée par le chef, alors ils nous ont emmenés à l'hôpital pour des tests de substances", a d'abord indiqué Bonino.

"Tout était si bouleversant"

"Quand nous sommes arrivés à la maison, le cuisinier était déjà là. Il m'a dit à ce moment-là qu'il n'y avait qu'une seule clé et qu'il allait la prendre avec lui pour que le lendemain il puisse revenir faire le petit déjeuner et ne pas nous déranger. Le lendemain, je ne pouvais même pas me lever, a ajouté Mina Bonino. J'ai envoyé un message à une amie pour qu'elle emmène mon fils parce que tout était si bouleversant pour moi. Je me sentais très mal."

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le Real Madrid, Federico Valverde reste sur une saison réussie, où il a remporté la Liga et la Ligue des champions. Sa compagne, Mina Bonino, travaille dans le monde des médias. "Les agents immobiliers sont venus. Ils nous ont fait un beau numéro en nous disant que la nourriture pouvait avoir été empoisonnée. Les tests ont montré que nous étions négatifs pour tout. C'était très subtil pour qu'ils fassent une descente chez nous et que je ne le sache pas, a t-elle estimé sur les faits. Nous avons passé notre premier jour à l'hôpital. Federico a vomi et on a été volé par quelqu'un qui m'a vu dormir nue, ce qui me perturbe le plus."

Arrivé en 2017 au Real Madrid, le joueur uruguayen va avoir quelques jours pour se remettre, avant la reprise de la saison avec le club madrilène.