Chaos au Stade de France: Klopp a appris le lendemain de la finale que sa famille était bloquée à l'extérieur du stade

Dans un entretien au Telegraph, Jürgen Klopp a avoué que sa famille avait été piégée aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Il n'a appris la nouvelle que le lendemain.

Près de deux mois après la finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, les évènements du Stade de France sont encore dans les têtes. C'est notamment le cas de Jürgen Klopp. Dans un entretien au Telegraph, l'entraîneur des Reds est revenu pour la première fois sur la soirée du 28 mai dernier. Il a notamment confié que sa famille avait également été prise au milieu du chaos qui régnait aux abords de l'enceinte dionysienne.

"Je n'en ai vraiment entendu parler que le lendemain matin. Ma famille ne me l'a pas dit le soir même", a-t-il déclaré. Il y a différentes choses dont on peut parler. Certaines d'entre elles, je pense que cela n'a pas de sens d'en parler parce qu'il y a une enquête en cours."

Un SMS trompeur

Pourtant, sa famille avait tenté de rassurer le coach allemand, en envoyant un message. "Je ne savais pas beaucoup de choses immédiatement après le match. La situation à l'extérieur, je l'ai entendu par ma famille parce qu'ils étaient au milieu de tout. Ils m'ont envoyé des SMS avant le match: 'nous sommes dans le stade, bonne chance'. Mais ils étaient à peu près à une demi-heure du stade", souligne Jürgen Klopp. S'il affirme que des "erreurs ont quand même eu lieu" dans cette soirée si particulière, l'entraîneur de Liverpool veut que les choses soient "réglées et clarifiées".

Longtemps pointé du doigt, Gérald Darmanin s'est excusé quelques semaines après la finale. Sur BFMTV, le ministre de l'Intérieur a affirmé que ces incidents ne se reproduiront pas dans deux ans, lors des Jeux olympiques. "Les Jeux olympiques et les matchs de football au Stade de France, ce n’est pas tout à fait la même chose, explique-t-il. Ce sont certes des grands événements sportifs, mais je pense qu’un événement de water-polo ou un événement de baseball n’est pas tout à fait un match de football avec deux grandes équipes. C’est différent. D’abord il y a beaucoup plus de spectateurs qui restent beaucoup plus longtemps sur le sol national, dans beaucoup d’endroits en France, et dans des moments de tensions très différents que (lors) des matchs de football de Ligue des champions ou de Coupe du monde".