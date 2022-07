Un ministre belge parodie une vidéo de vacances "bling-bling" de Benzema

A travers une vidéo parodique, George Gilkinet, ministre belge de la Mobilité tendance écologiste s'est gentiment moqué d'un clip de vacances posté il y a une semaine par Karim Benzema. Dans ce petit film très commenté sur les réseaux sociaux, le buteur du Real Madrid a été la cible de critiques pour son mode de vie, peu en phase avec la défense de l’environnement.

"Bon visionnage." Karim Benzema ne croyait pas si bien dire en postant samedi dernier une vidéo de ses vacances à Miami sur les réseaux sociaux. S’il a été liké par plus de 760.000 fans, le clip a également provoqué de nombreuses réactions négatives. En cause, le mode de vie "bling-bling" de la star du Real Madrid et de l’équipe de France, pas franchement écolo-compatible. Avion privé, jet-ski, voiture de sport… KB9 se fait plaisir mais agace les défenseurs de l’environnement, forcément mécontents qu’un joueur de sa renommée soit si peu sensible à la réduction de l’empreinte carbone.

"Après, c’est clair que je ne joue pas aussi bien au foot que lui..."

C’est le cas du ministre belge Georges Gilkinet. Membre du parti écolo, le ministre fédéral de la Mobilité a opté pour l’humour et l’ironie pour répondre et se moquer (gentiment) de l’ancien Lyonnais.

Le politicien a posté un clip qui reprend les mêmes codes (musique de Drake, ralentis…) à la différence près qu’il n’apparait pas sur un scooter des mers dans un décor de rêve mais en costume sillonnant les rues de Bruxelles en vélo, trottinette, ou en train. Histoire de montrer la bon exemple... "Après, c’est clair que je ne joue pas aussi bien au foot que lui", a écrit Georges Gilkinet, ponctuant son tweet du haschtag "#Benzemachallenge."