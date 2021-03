Real: Sergio Ramos et Benzema de retour à l’entraînement

Absents depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos et Karim Benzema se sont entraînés ce mardi, à six jours du derby contre l’Atlético et à deux semaines du huitième de finale retour de Ligue des champions face à l’Atalanta.

En tribunes le lundi, sur la pelouse le mardi. Aperçus dans les gradins lundi soir lors du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad (1-1), le capitaine et le vice-capitaine des Merengue ont retrouvé les terrains aujourd’hui. Après quelques exercices en salle, Karim Benzema et Sergio Ramos se sont entraînés individuellement.

Blessé aux adducteurs depuis le 19 février, le Français espère être de retour pour affronter l’Atlético de Madrid dimanche. "Benzema va mieux, l’objectif est qu’il soit avec nous pour le derby", avait indiqué Zinédine Zidane en conférence d’après-match lundi. Pour Sergio Ramos, absent depuis mi-janvier à cause d’une déchirure au ménisque, la reprise sera plus étalée. A l’origine fixé en avril, le retour du capitaine pourrait finalement s’effectuer lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, le 16 mars prochain.

A noter qu’Eder Militao, absent depuis début février, a participé à la séance collective, tandis qu’Eden Hazard et Daniel Carvajal se sont entraînés en salle uniquement. Ces trois joueurs sont également espérés pour la rencontre face à l’Atalanta dans deux semaines.