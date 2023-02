Real: une légende du club pour remplacer Ancelotti ?

Entraîneur de la réserve du Real Madrid, l'ancien attaquant merengue Raúl aurait refusé les approches de Leeds, en Premier League. Selon un média espagnol, il pourrait remplacer Carlo Ancelotti à la tête de l'équipe première, en cas de départ de l'Italien.

Joue-la comme Zidane ? Ancien partenaire du milieu français au Real Madrid, Raúl (45 ans) a lui aussi passé ses diplômes d'entraîneur, pour prendre les commandes à l'été 2019 de la Castilla, la réserve du club merengue. Trois ans et demi plus tard, l'ex-attaquant a acquis une certaine expérience... et commencé à se faire un nom.

Ces dernières heures, selon plusieurs médias britanniques et espagnols, il aurait ainsi refusé les approches de Leeds, à la recherche d'un technicien après le limogeage de Jesse Marsch. Et ce pour plusieurs raisons.

Vers un départ d'Ancelotti en fin de saison ?

D'après le site espagnol DefensaCentral, le triple vainqueur de la Ligue des championss voudrait déjà assurer la montée en D2 espagnole avec la Castilla, alors que son équipe est actuellement deuxième de son groupe après 22 journées. Mais pas seulement.

Tandis que le Real est à la peine en Liga (deuxième avec 8 points de retard sur le Barça), la position de Carlo Ancelotti - sous contrat jusqu'en 2024 - s'en est forcément retrouvée fragilisée. Si un départ de l'Italien en cours de saison n'est pas d'actualité, il se pourrait que l'aventure se termine l'été prochain, et que le Real se mette à la recherche d'un nouveau coach. Or, DefensaCentral explique que Raúl a la cote en interne... Et il le sait probablement.