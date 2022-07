Situation lunaire au Celta: le président convoque la presse pour démonter son joueur Denis Suarez

Ambiance délétère au Celta Vigo. Le président du club, Carlos Mourino, a organisé une conférence de presse jeudi matin pour s'en prendre à deux joueurs de son effectif, Santi Mina et Denis Suarez. Ce dernier a été qualifié de "traître" par le dirigeant du club, qui lui reproche de ne pas vouloir quitter le Celta.

Un "traître", dont "le seul objectif est de nuire au Celta". Voilà certains des mots prononcés pour décrire Denis Suarez, ce jeudi matin, lors d'une conférence de presse lunaire qui s'est tenue à l'initiative de Carlos Mourino. Le président du Celta Vigo, loin d'être un adepte de la langue de bois, a profité de cette occasion pour dire ouvertement ce qu'il pense de la situation de son joueur, et pour également évoquer le cas Santi Mina.

Suarez est le sujet qui a le plus occupé Carlos Mourino. Pour comprendre l'aversion du président pour son joueur, il faut remonter au mois de juillet 2021. À l'époque, Bryan Bugarin rejoint le Real Madrid en provenance du Celta Vigo. Son nom est inconnu du grand public puisqu'il n'a que 12 ans et est considéré comme un grand espoir du club. Le départ du petit prodige est très mal vécu par Mourino.

Le dirigeant du Celta entre alors dans un conflit larvé avec l'agence qui représente Bugarin, Intermedia Sport Player. Une agence qui représente également Iago Aspas et... Denis Suarez. Si l'attaquant de pointe, meilleur buteur de l'histoire du Celta, a pu prolonger son contrat lundi jusqu'en 2025 avec le club galicien, Denis Suarez, lui, est dès lors vu comme un paria qui doit quitter le club.

Suarez accusé d'avoir participé au départ de Bugarin

Et pour cause: Carlos Mourino l'accuse d'avoir participé à la signature de Bugarin au Real Madrid, "pour gagner 40.000 ou 50.000 euros", comme le président l'a assuré ce matin. Après avoir pris connaissance de la conférence de presse au cours de laquelle il a été pris pour cible par son président, Denis Suarez a choisi de répondre méthodiquement aux accusations qui lui ont été portées.

"Je n'ai jamais vendu un joueur du Celta ou d'une autre équipe. Je vous invite à prouver cette affirmation avec des documents pertinents", a écrit le milieu offensif sur Twitter. Formé au Celta, avant son départ à Manchester City en 2011 à l'âge de 17 ans, Suarez est désormais poussé vers la sortie par le club. D'après Mourino, le milieu offensif aurait reçu plusieurs offres de la part d'autres équipes, transmises par le Celta, qu'il aurait toutes refusées.

"Nous lui avons transmis quatre offres d'équipes qui le payaient plus que le Celta, mais comme ça profitait au Celta (...), il les a toutes rejetées", a expliqué le dirigeant galicien, qui a évoqué un salaire proposé par un club de 12 millions d'euros sur trois ans pour Suarez, et l'intérêt d'un club jouant la Ligue des champions.

Ce à quoi Suarez a répondu: "Jamais je n'ai reçu une telle offre [de 12 millions]. Je vous invite à montrer publiquement le document de cet offre et mon refus. Il n'existe pas. Et je ne dirai pas le nom du club par respect [jouant la C1], mais le problème n'était pas de mon côté, mais de celui de l'équipe, qui a dû vendre à cause de sa limite salariale."

"Il joue la victime alors que la victime, c'est le Celta"

La rupture semble totale entre les deux parties. "Denis veut nous pousser à le laisser partir libre pour qu'il puisse signer gratuitement dans une autre équipe et gagner plus d'argent", accuse Mourino alors que le contrat de Denis Suarez au Celta court jusqu'en 2024. "Il joue la victime alors que la victime, c'est le Celta. (...) Un joueur qui a trahi le Celta, je n'en veux pas", a lancé le président du Celta.

En conflit depuis plusieurs mois, Denis Suarez a toujours obtenu le soutien des supporters du club et du stade Balaidos. "Il a réussi à déstabiliser les supporters", a fulminé Mourino. "Cela fait plusieurs mois qu'il me menace en me disant: "Je vais faire en sorte que le Balaidos te siffle"", a soutenu de son côté Denis Suarez.

Un mea culpa sur Santi Mina

Autre joueur dont l'avenir a été évoqué par Mourino: Santi Mina. Condamné par la justice espagnole en mai pour abus sexuel, l'attaquant a demandé il y a quelques jours sa réintégration au groupe professionnel. Le président, qui a effectué un mea culpa sur le retour de Mina dans son club formateur en 2019 alors que la procédure de plainte était déjà en cours, veut que l'attaquant quitte également le Celta.

"Ses agents m'ont assuré que c'était un mensonge, qu'il y avait une tentative de chantage mais je me suis trompé. Je m'excuse auprès des supporters", a affirmé Mourino, qui s'est plaint de la situation actuelle. "Denis et Mina prennent 20% du budget de l'équipe. Cela nous affecte beaucoup en termes de planification et cela signifie que nous ne serons pas en mesure de renforcer l'équipe comme nous l'avions prévu."

Alors que le Celta Vigo doit débuter sa saison le 13 août prochain à domicile face à l'Espanyol Barcelone, il semble peu probable de revoir Santi Mina et Denis Suarez avec un maillot du club sur les épaules. 11e l'an passé en Liga, le club galicien va devoir surmonter ces dissensions internes, qui n'auront sûrement pas trouvé d'issue d'ici au début du championnat.