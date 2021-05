Super League: le Barça juge l'annonce de l'UEFA "inacceptable"

D'après les informations de Mundo Deportivo, le Barça publiera samedi un communiqué en réponse à l'annonce de l'UEFA selon laquelle des sanctions disciplinaires seront prises contre les clubs qui soutiennent encore la Super League.

Le Barça n’a pas prévu de se laisser dicter sa ligne de conduite par l’UEFA. La confédération européenne a puni, de sanctions financières légères, neuf des douze clubs à l’origine du projet avorté de Super League, qui visait à créer une compétition dissidente, concurrente de la Ligue des champions.

Pour les trois autres, qui refusent pour l’instant de cesser leur mutinerie, l’UEFA promet des poursuites disciplinaires. Le Barça, comme la Juve et le Real Madrid, se sont contentés de prendre acte de l'effondrement du projet Super League, mais n'ont manifesté aucun regret et continuent à en défendre le principe.

La chaîne sportive américaine ESPN affirmait mercredi, sur la foi de sources anonymes, que les trois rebelles risquent jusqu'à deux ans d'interdiction de compétitions européennes pour avoir formé une alliance interdite.

L'UEFA joue avec le feu, selon le Barça

"La question sera rapidement soumise aux instances disciplinaires compétentes", a ajouté l’UEFA sans préciser de délai. Une position jugée "inacceptable" de la part du Barça, qui entend se défendre et publiera un communiqué dans la journée de samedi, annonce Mundo Deportivo. Dans cette lettre à paraître, le Barça demande le "respect". Et insiste sur le fait que l'UEFA joue avec le feu en insultant les clubs qui le nourrissent.

Il est vrai que pour l'UEFA, sévir contre ces trois cadors européens n'a rien d'évident. Car elle risque de déprécier sa propre compétition, et prend le risque de conflits juridiques avec les clubs concernés et surtout les diffuseurs auxquels elle a déjà vendu les droits de la Ligue des champions.

Dans un précédent communiqué, le Barça affirmait qu’il "partage l'analyse effectuée par la majorité des grands clubs du football européen dans le sens où, et encore plus dans la situation socio-économique actuelle, il est nécessaire d'entreprendre des réformes structurelles visant à garantir la durabilité et la viabilité financière du monde du football en améliorant le spectacle".