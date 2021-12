Bayern-Barça: Musiala aurait pu signer au FC Barcelone en 2014

Futur adversaire du Barça ce mercredi soir, le jeune joueur du Bayern Munich Jamal Musiala aurait pu revêtir la tunique blaugrana en 2014 a révélé Mundo Deportivo.

Jamal Musiala aurait-il pu jouer au FC Barcelone? C'est en tout cas ce qu'affirme Mundo Deportivo, qui explique que le jeune milieu de terrain offensif du Bayern Munich aurait pu signer au Barça en 2014. Futur adversaire du FC Barcelone, Jamal Musiala aurait pu porter une autre tunique ce mercredi soir lors de la rencontre décisive entre le Bayern et le FC Barcelone (mercredi, 21h). Un transfert qui ne se serait pas fait en raison des sanctions infligées aux Catalans pour avoir enfreint le Règlement et le Statut sur le transfert de joueurs mineurs.

Musiala rêvait de jouer au Barça

Aujourd'hui âgé de 18 ans, Jamal Musiala compte déjà 57 apparitions avec le Bayern, pour 11 buts et 5 passes décisives. Le jeune allemand s'est d'ailleurs classé troisième du trophée Raymond Kopa, derrière le Blaugrana Pedri et le joueur du Borussia Dortmund Jude Bellingham. Mais il aurait pu jouer au FC Barcelone.

L'histoire remonte à 2014, alors que les U12 du Barça participe à un tournoi à Coventry, en Angleterre. Le prix du meilleur attaquant avait été décerné à... Jamal Musiala, jeune joueur de Chelsea. Son père aurait approché la délégation catalane sur place pour les informer qu'il serait prêt à tout abandonner pour que son fils rejoigne La Masia. Mundo Deportivo révèle que le jeune Musiala "rêvait de jouer au Barça", lui qui était un admirateur de Messi, Xavi et Iniesta.

Sanctions FIFA et signature en Bavière

Agé de 11 ans, le natif de Stuttgart ne pouvait rejoindre la formation barcelonaise, les règlements de la FIFA empêchant la signature de joueurs européens avant l'âge de 16 ans, à moins que leur famille ne vive et travaille déjà dans le pays du club. Et à l'époque, le FC Barcelone venait justement d'être sanctionné par la FIFA pour avoir enfreint cette règle, le privant de mercato pour deux saisons consécutives. Les dirigeants catalans mettent donc fin aux espoirs du jeune Jamal Musiala, indiquant à ses parents qu'ils continueront à le suivre dans les années suivantes.

En Angleterre, le milieu offensif continue son ascension et joue déjà pour les U15 anglais à l'âge de 13 ans En 2019, à l'âge de 16 ans et après son passage en tant que jeune joueur de Chelsea, il signe son premier contrat professionnel... avec le Bayern. Il est retourné dans son pays, cette fois en Bavière, et en l'espace d'un an, il avait déjà fait ses débuts dans l'équipe première et a fini par opter pour la sélection allemande.

Ce mercredi soir, Jamal Musiala, pressenti titulaire avec les Bavarois, pourrait faire mal au club de son coeur, obligé de gagner pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions.