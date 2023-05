Villarreal: Aïssa Mandi s’est fait mordre par un adversaire en plein match

Aïssa Mandi, ancien joueur de Reims, s’est fait mordre l’épaule par Ivan Alejo, ailier droit de Cadiz, mercredi lors du match de Liga entre les deux équipes.

Un craquage à la Luis Suarez. Ivan Alejo (28 ans), ailier droit de Cadiz, a mordu à l’épaule son adversaire, Aïssa Mandi, défenseur de Villarreal lors de la rencontre entre les deux équipes (victoire 2-0 de Villarreal), mercredi en Liga. Frustré par la domination valencienne et la grosse défense adverse, celui qui est surnommé ‘Ivi’ s’en est agacé de cette manière peu banale mais visiblement sans trop enfoncer ses crocs dans la chair de l’international algérien. Ce dernier a esquissé un geste de surprise en se défaisant de la drôle d’étreinte d’Alejo.

Alejo assure qu’il ne s’est "rien" passé

La morsure d’Alejo rappelle inévitablement celle de l’attaquant uruguayen Luis Suarez sur le défenseur italien Giorgio Chiellini lors du match entre les deux sélections en phase de poule de la Coupe du monde 2014. Pour avoir laissé une belle trace de ses dents sur l’épaule gauche de l’ancien joueur de la Juve, Suarez avait écopé de neuf matchs de suspension. Le geste d’Alejo n’aura vraisemblablement pas le même retentissement puisque le joueur n’a pas même été averti pour cela.

Mais ce n’est pas la première fois que le joueur espagnol fait parler de lui. Il avait provoqué une polémique en décembre dernier en publiant un tweet visant Vinicius en y incorporant des émojis représentants des singes après l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde. "Comme vous l’avez vu, j'ai supprimé un tweet parce que je me suis rendu compte qu'une interprétation avait été faite qui n'était pas celle que je voulais transmettre, avait écrit le joueur espagnol pour se justifier. Je le corrige."

Depuis mercredi soir, une autre de ses déclarations refait surface. Il l’avait prononcée encore à l’égard de Vinicius en novembre dernier dernier après une courte défaite de Cadiz sur le terrain du Real Madrid (2-1). "Nous avons montré que nous pouvions concourir sur n'importe quel terrain et contre n'importe quelle équipe malgré le résultat. Il reste un long chemin à parcourir et je suis convaincu que nous resterons en place. Dommage que le comportement des meilleurs joueurs adverses ne soit pas à la hauteur." Raillé pour ce dérapage contre Mandi six mois plus tard, Alejo a assuré qu’il ne s’était rien passé à un média local qui attendait les joueurs à l’aéroport de Cadiz à leur retour de Villarreal.