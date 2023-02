Villarreal: fin de saison pour Coquelin après sa blessure contre le Barça

Francis Coquelin ne rejouera plus de la saison avec Villarreal après sa blessure contractée dimanche contre le Barça en Liga. Le milieu français souffre d'une rupture du ligament croisé au genou droit et va subir une opération chirurgicale.

Les premières images ne laissaient que peu d'espoir et le verdict est venu confirmé la terrible nouvelle pour Francis Coquelin. Evacué sur civière ce dimanche soir lors de la première période du choc entre Villarreal et le Barça (0-1), le milieu ne rejouera plus de la saison en Liga. Selon les éléments médicaux partagés lundi par son club, le joueur de 31 ans souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit.

"Le milieu de terrain français sera opéré dans les prochains jours et manquera malheureusement le reste de cette saison, a indiqué Villarreal dans un communiqué publié sur son site internet. Le club donnera prochainement plus de détails sur l'opération."

Un coup dur dans la course à l'Europe

Apparu à 25 reprises cette saison toutes compétitions confondues avec Villarreal, Francis Coquelin va connaître un gros coup d'arrêt avec cette terrible blessure au genou. L'ancien d'Arsenal et Lorient va également grandement manquer à son équipe, prétendant à une place parmi les quatre qualifiés pour la prochaine Ligue des champions.

Redescendu au huitième rang en Liga après sa défaite contre le Barça lors de la 21e journée, le sous marin jaune disputera également les huitièmes de finale de Conference League les 9 et 16 mars prochain.

Ambitieuse, l'équipe désormais entraînée par Quique Setien devra donc faire sans l'un de ses joueurs importants. A un peu moins de 18 mois de la fin de son contrat en Espagne, Francis Coquelin va donc devoir relever un nouveau gros défi: se soigner et retrouver la forme. Le Français va devoir être patient et observera plusieurs mois de convalescence.