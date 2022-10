"Le Barça me doit encore de l'argent", révèle Quique Setién deux ans après son départ

À la radio espagnole, Quique Setién, nouvel entraîneur de Villarreal, affirme que le FC Barcelone, qui l'a limogé en août 2020, lui doit encore de l'argent.

Fraîchement arrivé à Villarreal pour prendre la succession d'Unai Emery, Quique Setién n'avait plus fréquenté les bancs de touche du championnat espagnol depuis son limogeage du FC Barcelone en 2020. Un départ qui n'est pas totalement soldé. Sur les ondes de la radio Onda Cero, l'entraîneur de 64 ans révèle que le club catalan a encore une dette à régler à son endroit. "Le Barça me doit encore de l'argent", a-t-il révélé sans plus de précisions, selon la retranscription de Marca.

Une indemnité de quatre millions d'euros

En décembre dernier, la presse espagnole révélait que le FC Barcelone avait une ardoise de quatre millions d'euros à payer. Il était question d'un règlement en six versements, qui n'ont donc manifestement pas été encore tous effectués.

Lorsqu'il a été démis de ses fonctions à Barcelone, Quique Setién était sous contrat jusqu'en juin 2022. Son passage au club n'aura duré que sept mois. Il avait été débarqué après l'humiliation subie en Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2).

Toujours sur Onda Cero, Quique Setién a également été interrogé sur sa relation avec Lionel Messi. Sa réponse est pour le moins évasive. "Je ne peux pas dire si j'ai été déçu. Il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas et j'ai dû faire avec", a-t-il simplement déclaré. De façon plus globale, son passage à Barcelone l'a semble-t-il laissé amer: "Le Barça était l'équipe que j'ai toujours rêvé d'entraîner. (...) S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ne devez pas être hypocrite et vous devez partir".